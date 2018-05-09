Бывший игрок НФЛ хочет проехать 48 штатов США после просмотра фильма Netflix о минимализме

Игрок, завершивший карьеру в марте 2018-го, посмотрел фильм на канале Netflix «Минимализм: документальный фильм о важных вещах» и вдохновился его идеей, сообщает First & Goal.



Хоули хочет за полгода объехать 48 штатов родной страны, используя для этого подержанный микроавтобус и имея лишь самое необходимое.



Игрок продал «Мерседес-Бенц» модели C300 и передал большую часть своего имущества на благотворительность. Он оставил себе 2 из 8 пар джинсов и 10 из 50 футболок, решив, что этого хватит.



«Если какая-то вещь не помещалась в мой трейлер, я от нее избавлялся. Мне для счастья не нужно много вещей. Я подумал, что было бы здорово отдать все тем, кто действительно в этом нуждается. На что мне деньги? Я бы вымотал себе все нервы, пытаясь все продать и выручить на этом лишний доллар, но в конце концов решил: раздам просто так, и точка.



Я всегда уважал такой стиль жизни и сам хотел ощутить, каково это: почти ничего не иметь, жить сегодняшним днем, наслаждаться моментом, быть частью этого мира и не беспокоиться о том, чтобы накопить побольше», — рассказал Хоули.