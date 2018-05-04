Чирлидерш клуба «Вашингтон» заставляли сниматься топлесс
5 чирлидерш «Вашингтон Редскинс» рассказали The New York Times о негативном опыте во время командировки в
5 чирлидерш «Вашингтон Редскинс» рассказали The New York Times о негативном опыте во время командировки в
В 2013 году чирлидерш клуба отправили в
Кроме того, в один из вечеров после 14-часового рабочего дня 9 девушкам из 36 сказали, что они пойдут в ночной клуб — их выбрали спонсоры в качестве эскорта.
«Нам не приставляли пистолет к виску, но это было обязательное требование. Нас не спрашивали, нам приказали. Другие девушки были подавлены, поскольку прекрасно понимали, о чем идет речь», — заявила одна из чирлидерш.
И хотя отношения сексуального характера не были вовлечены, некоторые чирлидерши считают, что клуб их «продавал как проституток». Клуб отрицает все обвинения, сообщает First & Goal.