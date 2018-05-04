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15:35 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Чирлидерш клуба «Вашингтон» заставляли сниматься топлесс

5 чирлидерш «Вашингтон Редскинс» рассказали The New York Times о негативном опыте во время командировки в Коста-Рику.

Источник: AFP 2018

В 2013 году чирлидерш клуба отправили в Коста-Рику для съемок календаря. После прилета у них отобрали паспорта. Во время фотосессии некоторых девушек заставили позировать топлесс, на других был только боди-арт, хотя для календаря фотографий с обнаженной натурой не требовалось. На съемку «Вашингтон» также пригласил зрителей — спонсоров клуба.

Кроме того, в один из вечеров после 14-часового рабочего дня 9 девушкам из 36 сказали, что они пойдут в ночной клуб — их выбрали спонсоры в качестве эскорта.

«Нам не приставляли пистолет к виску, но это было обязательное требование. Нас не спрашивали, нам приказали. Другие девушки были подавлены, поскольку прекрасно понимали, о чем идет речь», — заявила одна из чирлидерш.

И хотя отношения сексуального характера не были вовлечены, некоторые чирлидерши считают, что клуб их «продавал как проституток». Клуб отрицает все обвинения, сообщает First & Goal.

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