Чирлидерш клуба «Вашингтон» заставляли сниматься топлесс

Источник: AFP 2018

В 2013 году чирлидерш клуба отправили в Коста-Рику для съемок календаря. После прилета у них отобрали паспорта. Во время фотосессии некоторых девушек заставили позировать топлесс, на других был только боди-арт, хотя для календаря фотографий с обнаженной натурой не требовалось. На съемку «Вашингтон» также пригласил зрителей — спонсоров клуба.

Кроме того, в один из вечеров после 14-часового рабочего дня 9 девушкам из 36 сказали, что они пойдут в ночной клуб — их выбрали спонсоры в качестве эскорта.

«Нам не приставляли пистолет к виску, но это было обязательное требование. Нас не спрашивали, нам приказали. Другие девушки были подавлены, поскольку прекрасно понимали, о чем идет речь», — заявила одна из чирлидерш.