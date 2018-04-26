78-й номер драфта НФЛ получит в подарок право есть пиццу бесплатно целый год

Футболист, которого выберут на сегодняшнем драфте под 78-м номером, получит право есть пиццу бесплатно целый год.



Спонсор выбрал номер 78, потому что это 14-й выбор в 3-м раунде, а 3,14 — это число Пи. Сейчас этот драфт-пик у «Канзас-Сити».