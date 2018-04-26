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78-й номер драфта НФЛ получит в подарок право есть пиццу бесплатно целый год
Новый спонсор НФЛ Pizza Hut сообщил, что один из новичков лиги получит от нее подарок.
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Новый спонсор НФЛ Pizza Hut сообщил, что один из новичков лиги получит от нее подарок.
Футболист, которого выберут на сегодняшнем драфте под 78-м номером, получит право есть пиццу бесплатно целый год.
Спонсор выбрал номер 78, потому что это 14-й выбор в 3-м раунде, а 3,14 — это число Пи. Сейчас этот