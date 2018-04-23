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Регбист из ЮАР укусил соперника в живот
Игрок «Буллс» Пьер Шуман может быть дисквалифицирован на несколько матчей за укус регбиста «Мельбурн Ребелс» Ричарда Хардвика.
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Игрок «Буллс» Пьер Шуман может быть дисквалифицирован на несколько матчей за укус регбиста «Мельбурн Ребелс» Ричарда Хардвика.
Команда из ЮАР принимала австралийцев в Претории в матче лиги Суперрегби, и на 58-й минуте Шуман ввязался в единоборство с Хардвиком и, по заявлениям «Мельбурна» укусил оппонента.
Судья на поле не заметил укуса, но в итоге Шумана удалили.
Несмотря на это команда из ЮАР выиграла матч со счетом 28:10.