Регбист из ЮАР укусил соперника в живот

Команда из ЮАР принимала австралийцев в Претории в матче лиги Суперрегби, и на 58-й минуте Шуман ввязался в единоборство с Хардвиком и, по заявлениям «Мельбурна» укусил оппонента.



Судья на поле не заметил укуса, но в итоге Шумана удалили.



Несмотря на это команда из ЮАР выиграла матч со счетом 28:10.