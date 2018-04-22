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15:29 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бейсболисты «Янкис» вступились за девочку, которую затравили в школе

Кэссиди Уорнер, девочка из школы в Скрэнтоне (штат Пенсильвания), рассказала в фэйсбуке, как ее обижают в школе.

Источник: AFP 2018

Ее видео набрало более 22 тысяч просмотров, после чего Управление по образованию в Скрэнтоне обратилось в фэйсбук, чтобы эту запись удалили, поскольку девочке нет 13 лет и она не может иметь свою страницу в этой соцсети. Тогда видео с обращением Кэссиди выложила ее мама.

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Вот что написала девочка.

«Меня зовут Кэссиди, мне 10 лет. Я учусь в начальной школе Джона Адамса в 4-м классе. Хулиганы начали меня обижать с 1-го класса. Однажды во время перемены группа ребят взяла мою сумочку у учителя и плюнула в нее… и в меня. Они все время хотели подраться со мной на перемене. Они били, пинали меня, таскали за волосы, наступали на меня, плевали на меня. Дети не хотят быть рядом со мной. Всякий раз, когда я сажусь за стол во время обеда, все уходят. Эти ребята угрожают убить меня, и они говорили мне убить себя. Еще они облили молоком мою куртку. А еще они обзываются. Их четверо, а я одна. Учитель ничего не хочет делать. Чувствую себя одиноко, у меня как будто нет никого. От этого очень грустно. Это моя история. Прекратите обижать других в школе! Прошу не только за себя, но и за других детей. Прошу, распространите мою историю», — написала Кэссиди.

Пост стал популярным в интернете, и его увидели бейсболисты «Нью-Йорк Янкис». Они записали ответ для девочки в таком же стиле, на листах А4.

«Дорогая Кэссиди. Меня зовут Сиси Сабатия, и я играю в бейсбол за “Нью-Йорк Янкис”. Мои одноклубники и я хотим, чтобы ты знала, что мы волнуемся о тебе. Мы знаем, что тебе было непросто рассказать свою историю, но ты проявила храбрость и силу и вдохновила нас обратиться к тебе. Мы, может, и старше тебя, мы, может, и выше тебя ростом, но знай, что мы берем пример с тебя. Ты не одна! Считай, что “Нью-Йорк Янкис” — твои друзья. Ты можешь сидеть с нами за обедом в любое время!!! Вообще, мы для тебя приберегли одно место в нашей столовой. Обижать других в школе — это плохо. Мы не будем терпеть такое. Никто не должен чувствовать себя плохо из-за того, что так хочет кто-то другой. Нам надо заботиться друг о друге. Нас 25 человек в команде! И мы все за тебя!», — рассказали бейсболисты.

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