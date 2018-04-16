Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
«Филадельфия» отчислила игрока после того, как его арестовала полиция
Чемпион НФЛ расстался с корнербеком, которого выменял в это межсезонье.
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Чемпион НФЛ расстался с корнербеком, которого выменял в это межсезонье.
Новичок «Иглс» Дэрил Уорли уснул за рулем машины в ночь с субботы на воскресенье, его автомобиль перегородил дорогу неподалеку от тренировочного комплекса клуба.
23-летний игрок оказал сопротивление полиции, при задержании был применен шокер.
Через несколько часов после этого «Филадельфия» отчислила корнербека из состава.