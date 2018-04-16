«Филадельфия» отчислила игрока после того, как его арестовала полиция

Новичок «Иглс» Дэрил Уорли уснул за рулем машины в ночь с субботы на воскресенье, его автомобиль перегородил дорогу неподалеку от тренировочного комплекса клуба.



23-летний игрок оказал сопротивление полиции, при задержании был применен шокер.



Через несколько часов после этого «Филадельфия» отчислила корнербека из состава.