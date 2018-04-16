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18:09 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Филадельфия» отчислила игрока после того, как его арестовала полиция

Чемпион НФЛ расстался с корнербеком, которого выменял в это межсезонье.

Новичок «Иглс» Дэрил Уорли уснул за рулем машины в ночь с субботы на воскресенье, его автомобиль перегородил дорогу неподалеку от тренировочного комплекса клуба.

23-летний игрок оказал сопротивление полиции, при задержании был применен шокер.

Через несколько часов после этого «Филадельфия» отчислила корнербека из состава.

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