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Квотербек «Питтсбурга» пригласил 9-летнего болельщика на тренировку
В НФЛ не забывают о своих фанах и в межсезонье.
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В НФЛ не забывают о своих фанах и в межсезонье.
Мама 9-летнего мальчика Калеба спросила сына, кого бы он хотел больше всего встретить. Калеб ответил: «Если увижу Бен Ротлисбергера, то упаду в обморок». Затем сын попросил маму сделать так, чтобы это видеосообщение дошло до квотербека «Питтсбурга»: «Кто не рискует, тот не выигрывает».
Ротлисбергер увидел этот ролик и пригласил мальчика вместе с семьей в свой тренировочный лагерь 17 июня, сообщает портал first&goal.