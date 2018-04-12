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18:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Квотербек «Питтсбурга» пригласил 9-летнего болельщика на тренировку

В НФЛ не забывают о своих фанах и в межсезонье.

Мама 9-летнего мальчика Калеба спросила сына, кого бы он хотел больше всего встретить. Калеб ответил: «Если увижу Бен Ротлисбергера, то упаду в обморок». Затем сын попросил маму сделать так, чтобы это видеосообщение дошло до квотербека «Питтсбурга»: «Кто не рискует, тот не выигрывает».

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Ротлисбергер увидел этот ролик и пригласил мальчика вместе с семьей в свой тренировочный лагерь 17 июня, сообщает портал first&goal.

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