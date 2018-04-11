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На бейсбольный матч в Чикаго пришло меньше тысячи человек
В Главной лиге бейсбола «Уайт Сокс» показали один из худших результатов с точки зрения посещаемости.
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В Главной лиге бейсбола «Уайт Сокс» показали один из худших результатов с точки зрения посещаемости.
9 апреля на матч с «Тампа-Бэй» через турникеты на стадион прошло 974 человека (при этом было куплено 10 377 билетов). Среди причин называется холодная погода в Чикаго (в тот же день «Кабс» отменили свой матч), дневное начало матча и плохие результаты команды (3 победы в 10 матчах).
Отметим, что на матч «Уайт Сокс» — «Тампа-Бэй» 10 апреля было куплено 10 069 билетов, но по факту на игру пришло гораздо меньше болельщиков.