Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жириновский: Война с США выгодна для России
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Семья с тремя детьми переделала школьный автобус в дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Образ дня: Кейт Хадсон в кружевном платье-комбинации
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тюмень0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург2
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Кубань
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор-Волгоград
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей1
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Ювентус
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
«Газпром» ответил Меркель на условия по «Северному потоку – 2»
В Финляндии бывший мужчина родил ребенка
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Николай Цулыгин возглавил клуб КХЛ «Салават Юлаев»
Срок восстановления Тарасенко займёт до шести месяцев
Образ дня: Кейт Хадсон в кружевном платье-комбинации
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
10Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
16:38 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

На бейсбольный матч в Чикаго пришло меньше тысячи человек

В Главной лиге бейсбола «Уайт Сокс» показали один из худших результатов с точки зрения посещаемости.

9 апреля на матч с «Тампа-Бэй» через турникеты на стадион прошло 974 человека (при этом было куплено 10 377 билетов). Среди причин называется холодная погода в Чикаго (в тот же день «Кабс» отменили свой матч), дневное начало матча и плохие результаты команды (3 победы в 10 матчах).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что на матч «Уайт Сокс» — «Тампа-Бэй» 10 апреля было куплено 10 069 билетов, но по факту на игру пришло гораздо меньше болельщиков.

Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута
Знарок: что теперь ждет тренера
Объявлен состав сборной России на матч Кубка Федерации с Латвией
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
Плей-офф НХЛ: Овечкин отправляется за первым Кубком Стэнли
В Уругвае вышла необычная ТВ-реклама про ЧМ-2018 (видео)
А. Емельяненко: Я разбиваю руки о соперников
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь