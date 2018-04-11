На бейсбольный матч в Чикаго пришло меньше тысячи человек

9 апреля на матч с «Тампа-Бэй» через турникеты на стадион прошло 974 человека (при этом было куплено 10 377 билетов). Среди причин называется холодная погода в Чикаго (в тот же день «Кабс» отменили свой матч), дневное начало матча и плохие результаты команды (3 победы в 10 матчах).