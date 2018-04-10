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18:26 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В США отменили бейсбольный матч из-за выпавшего снега (фото)

«Чикаго Кабс» перенесли первый домашний матч сезона из-за погоды. Игра с «Питтсбургом» на Wrigley Field была намечена на 9 апреля, но и-за большого количества снега ее перенесли на день.

Интересно, что в тот же день в Чикаго вторая бейсбольная команда — Уайт Сокс" — провела свой матч. Два стадиона отделяют друг от друга 16 километров.

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