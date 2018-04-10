Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.
В США отменили бейсбольный матч из-за выпавшего снега (фото)
«Чикаго Кабс» перенесли первый домашний матч сезона
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«Чикаго Кабс» перенесли первый домашний матч сезона
Интересно, что в тот же день в Чикаго вторая бейсбольная команда — Уайт Сокс" — провела свой матч. Два стадиона отделяют друг от друга 16 километров.