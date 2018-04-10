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12:27 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игрока НФЛ задержали за шутку в аэропорту о взрывчатке

Принимающий «Грин-Бэя» Тревор Дэвис неудачно пошутил в аэропорту Лос-Анджелеса.

Источник: AFP 2018

На стандартный вопрос сотрудника службы безопасности он спросил у своей подруги, не забыла ли она взять с собой взрывчатку.

После этого Дэвиса задержали, а позже выпустили под залог. Теперь 24-летний футболист предстанет перед судом.

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