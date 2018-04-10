Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.
Игрока НФЛ задержали за шутку в аэропорту о взрывчатке
Принимающий «Грин-Бэя» Тревор Дэвис неудачно пошутил в аэропорту
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Принимающий «Грин-Бэя» Тревор Дэвис неудачно пошутил в аэропорту
На стандартный вопрос сотрудника службы безопасности он спросил у своей подруги, не забыла ли она взять с собой взрывчатку.
После этого Дэвиса задержали, а позже выпустили под залог. Теперь 24-летний футболист предстанет перед судом.