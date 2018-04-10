Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.
В США бейсболист хотел подраться с тренером
Кэтчер «Сент-Луиса» Ядир Молина вступил в конфликт с главным тренером «Аризоны» Тори Ловалло.
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Кэтчер «Сент-Луиса» Ядир Молина вступил в конфликт с главным тренером «Аризоны» Тори Ловалло.
Во 2-м иннинге Ловалл был недоволен решением судьи: тренер посчитал, что питчер «Сент-Луис» слишком низко бросил мяч, а арбитр этого не увидел.
За споры с судьей Ловалло удалили с поля, тут к тренеру подбежал кэтчер «Сент-Луиса» и попытался его толкнуть. На защиту тренера выбежали игроки «Аризоны», к ним в свою очередь побежали бейсболисты «Сент-Луиса».
«Он два раза назвал меня засранцем. Если ты так обзываешься, то будь готов к драке», — рассказал после матча Молина.
В итоге драки не случилось, и матч продолжился. «Аризона» победила 4:1.