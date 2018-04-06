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18:07 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В США орел неожиданно приземлился на бейсболиста

В первом домашнем матче сезона «Миннесоты» произошел необычный случай.

Во время предматчевой церемонии орел по традиции летал над полем «Твинс», но в этот раз приземлился не к человеку, который за него отвечает, а на питчера «Сиэтла» Джеймса Пакстона.

Пакстон сначала уклонился от птицы, а потом стоически позволил ей на себя спикировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Орел летел ко мне, и я думал: «Окей, тот парень стоит вон там, а я не спец по орлам. Но, видимо, что-то смутило птицу. Говорят, такое случилось впервые.

Я просто стоял и старался не паниковать. Бежать я не пытался — подумал, что от орла все равно не убежишь, так что надо просто посмотреть, что будет», — рассказал после матча Пакстон.

Возможно, такое происшествие повлияло на питчера «Сиэтла» — его команда проиграла «Миннесоте» 2:4.

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