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Бейсболисты «Питтсбурга» и «Миннесоты» сыграли в метель
В матче «Питтсбурга» и «Миннесоты» случилось редкое событие для бейсбольного сезона: во время матча пошел снег.
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В матче «Питтсбурга» и «Миннесоты» случилось редкое событие для бейсбольного сезона: во время матча пошел снег.
Игру не стали переносить, и бейсболистам пришлось адаптироваться к новым условиям. Во время матча температура воздуха была «плюс 2», но
Некоторым игрокам «Миннесоты» такая погода даже понравилась.
«Миннесота» победила со счетом 7:3.