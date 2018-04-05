Бейсболисты «Питтсбурга» и «Миннесоты» сыграли в метель

Игру не стали переносить, и бейсболистам пришлось адаптироваться к новым условиям. Во время матча температура воздуха была «плюс 2», но из-за сильного ветра ощущалась как минусовая.



Некоторым игрокам «Миннесоты» такая погода даже понравилась.