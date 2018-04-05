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15:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бейсболисты «Питтсбурга» и «Миннесоты» сыграли в метель

В матче «Питтсбурга» и «Миннесоты» случилось редкое событие для бейсбольного сезона: во время матча пошел снег.

Источник: AFP 2018

Игру не стали переносить, и бейсболистам пришлось адаптироваться к новым условиям. Во время матча температура воздуха была «плюс 2», но из-за сильного ветра ощущалась как минусовая.

Некоторым игрокам «Миннесоты» такая погода даже понравилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Миннесота» победила со счетом 7:3.

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