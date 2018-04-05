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15:12 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игрок НФЛ предотвратил перестрелку в школе

Ресивер «Нью-Ингленда» Джулиан Эдельман сообщил полиции о подростке, который угрожал устроить стрельбу в школе, сообщает портал first&goal.

Источник: AFP 2018

В конце марта игрок находился в Техасе, когда получил сообщение в директе от своего подписчика в инстаграме: «Чувак, у тебя в комментариях какой-то пацан говорит, что собирается пострелять в школе. Думаю, ты должен предупредить власти».

Эдельман сразу вспомнил о стрельбе в школе Флориды в феврале, когда были убиты 17 человек. Игрок написал своей помощнице Шэннен Моэн, та просмотрела сотни комментариев и нашла вот такой: «Собираюсь перестрелять свою школу, смотрите новости».

Моэн позвонила по номеру 911, полиция по электронной почте и IP-адресу вычислила, что писавший это сообщение находится в Порт Гуроне (штат Мичиган). Задержанный оказался 14-летним парнем, который признал, что написал это про свою школу. Ему предъявили обвинение в ложном сообщении о готовящемся террористическом акте.

Эдельман назвал подписчика, который предупредил его об этой угрозе настоящим героем, и сообщил, что хочет отправить ему подарок.

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