Игрок НФЛ предотвратил перестрелку в школе

В конце марта игрок находился в Техасе, когда получил сообщение в директе от своего подписчика в инстаграме: «Чувак, у тебя в комментариях какой-то пацан говорит, что собирается пострелять в школе. Думаю, ты должен предупредить власти».



Эдельман сразу вспомнил о стрельбе в школе Флориды в феврале, когда были убиты 17 человек. Игрок написал своей помощнице Шэннен Моэн, та просмотрела сотни комментариев и нашла вот такой: «Собираюсь перестрелять свою школу, смотрите новости».



Моэн позвонила по номеру 911, полиция по электронной почте и IP-адресу вычислила, что писавший это сообщение находится в Порт Гуроне (штат Мичиган). Задержанный оказался 14-летним парнем, который признал, что написал это про свою школу. Ему предъявили обвинение в ложном сообщении о готовящемся террористическом акте.



Эдельман назвал подписчика, который предупредил его об этой угрозе настоящим героем, и сообщил, что хочет отправить ему подарок.