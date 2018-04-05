Игрок НФЛ предотвратил перестрелку в школе
Ресивер «Нью-Ингленда» Джулиан Эдельман сообщил полиции о подростке, который угрожал устроить стрельбу в школе, сообщает портал first&goal.
Ресивер «Нью-Ингленда» Джулиан Эдельман сообщил полиции о подростке, который угрожал устроить стрельбу в школе, сообщает портал first&goal.
В конце марта игрок находился в Техасе, когда получил сообщение в директе от своего подписчика в инстаграме: «Чувак, у тебя в комментариях
Эдельман сразу вспомнил о стрельбе в школе Флориды в феврале, когда были убиты 17 человек. Игрок написал своей помощнице Шэннен Моэн, та просмотрела сотни комментариев и нашла вот такой: «Собираюсь перестрелять свою школу, смотрите новости».
Моэн позвонила по номеру 911, полиция по электронной почте и
Эдельман назвал подписчика, который предупредил его об этой угрозе настоящим героем, и сообщил, что хочет отправить ему подарок.