Бейсболисты «Хьюстон Астрос» получили чемпионские перстни (фото)

В прошлом сезоне «Хьюстон» впервые выиграл титул за 56 лет своей истории. Ювелиры, сделавшие перстни, сообщили, что хотели создать такие кольца, каких еще никто не делал.

В перстнях есть оранжевый и синий цвета — цвета «Хьюстона». В каждом кольце 168 алмазов — по числу побед «Астрос» в прошлом году и по числу сезонов в профессиональной лиге. На обратной стороне ювелирного изделия изображен даунтаун Хьюстона и слоган HoustonStrong — в память о восстановление города после разрушений, вызванных ураганом Харви в августе 2017-го.