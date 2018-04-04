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13:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бейсболисты «Хьюстон Астрос» получили чемпионские перстни (фото)

Чемпион МЛБ «Хьюстон» на первом домашнем матче сезона вручил игрокам перстни за победу в Мировой серии-2017.

В прошлом сезоне «Хьюстон» впервые выиграл титул за 56 лет своей истории. Ювелиры, сделавшие перстни, сообщили, что хотели создать такие кольца, каких еще никто не делал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В перстнях есть оранжевый и синий цвета — цвета «Хьюстона». В каждом кольце 168 алмазов — по числу побед «Астрос» в прошлом году и по числу сезонов в профессиональной лиге. На обратной стороне ювелирного изделия изображен даунтаун Хьюстона и слоган HoustonStrong — в память о восстановление города после разрушений, вызванных ураганом Харви в августе 2017-го.

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