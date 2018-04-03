Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника.
Игроку НФЛ пришлось уклоняться от ножей на тренировке (видео)
Тэкл защиты «Рэмс» Аарон Доналд проводит необычную подготовку к сезону.
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Тэкл защиты «Рэмс» Аарон Доналд проводит необычную подготовку к сезону.
В интернете появилось видео, где он учится уклоняться от захватов соперников, защищаясь от ударов ножом.
За 4 сезона в НФЛ Доналд трижды был выбран для участия в Матче звезд. В прошлом году он сделал 11 захватов и 5 раз вынудил соперников терять мяч.