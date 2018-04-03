Игроку НФЛ пришлось уклоняться от ножей на тренировке (видео)

В интернете появилось видео, где он учится уклоняться от захватов соперников, защищаясь от ударов ножом.

За 4 сезона в НФЛ Доналд трижды был выбран для участия в Матче звезд. В прошлом году он сделал 11 захватов и 5 раз вынудил соперников терять мяч.