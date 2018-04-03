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18:59 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игроку НФЛ пришлось уклоняться от ножей на тренировке (видео)

Тэкл защиты «Рэмс» Аарон Доналд проводит необычную подготовку к сезону.

В интернете появилось видео, где он учится уклоняться от захватов соперников, защищаясь от ударов ножом.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 4 сезона в НФЛ Доналд трижды был выбран для участия в Матче звезд. В прошлом году он сделал 11 захватов и 5 раз вынудил соперников терять мяч.

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