России включили гимн СССР (видео)

На Чемпионате Европы в Кельне организаторы спутали и включили сборной России перед игрой с Германией советский гимн.



Кто-то из спортсменов даже не сильно огорчился и начал подпевать.



А другие пели уже российскую версию.



Ведь в современном гимне России и в гимне СССР одинаковая музыка.



Матч выиграла российская сборная.