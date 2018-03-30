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России включили гимн СССР (видео)
Перед матчем регбийной сборной.
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Перед матчем регбийной сборной.
На Чемпионате Европы в Кельне организаторы спутали и включили сборной России перед игрой с Германией советский гимн.
А другие пели уже российскую версию.
Ведь в современном гимне России и в гимне СССР одинаковая музыка.
Матч выиграла российская сборная.