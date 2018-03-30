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12:08 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

России включили гимн СССР (видео)

Перед матчем регбийной сборной.

Источник: Reuters

На Чемпионате Европы в Кельне организаторы спутали и включили сборной России перед игрой с Германией советский гимн.

Кто-то из спортсменов даже не сильно огорчился и начал подпевать.

А другие пели уже российскую версию.

Ведь в современном гимне России и в гимне СССР одинаковая музыка.

Матч выиграла российская сборная.

Во время загрузки произошла ошибка.
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