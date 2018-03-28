«Янкис» продавали пиво с изображениями своих же бейсболистов

Лица любимых спортсменов как-то нарисовали в бокалах прямо пивной пеной.



На фото можно в этом убедиться.



Но в Главной лиге бейсбола совсем не оценили.



Ведь юридически это считается использованием изображений игроков без соответственной на то лицензии, что запрещено.



Скорее всего от оригинальной затеи придется теперь отказаться.