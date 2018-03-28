Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Янкис» продавали пиво с изображениями своих же бейсболистов
Действительно оригинальный маркетинговый ход.
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Действительно оригинальный маркетинговый ход.
Лица любимых спортсменов
На фото можно в этом убедиться.
Но в Главной лиге бейсбола совсем не оценили.
Ведь юридически это считается использованием изображений игроков без соответственной на то лицензии, что запрещено.
Скорее всего от оригинальной затеи придется теперь отказаться.