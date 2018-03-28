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18:28 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Янкис» продавали пиво с изображениями своих же бейсболистов

Действительно оригинальный маркетинговый ход.

Лица любимых спортсменов как-то нарисовали в бокалах прямо пивной пеной.

На фото можно в этом убедиться.

Но в Главной лиге бейсбола совсем не оценили.

Ведь юридически это считается использованием изображений игроков без соответственной на то лицензии, что запрещено.

Скорее всего от оригинальной затеи придется теперь отказаться.

Во время загрузки произошла ошибка.
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