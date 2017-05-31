На Среднем Урале появилась новая спортивная федерация — по флорболу
В Свердловской области появилась новая спортивная федерация. Федерация по флорболу уже получила государственную аккредитацию.
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
«В настоящий момент в Свердловской области официально зарегистрированы более 110 спортивных федераций. Появление новой федерации говорит о том, что занятия спортом становятся доступнее. Я поздравляю основателей флорбола Свердловской области с получением официального статуса и зарождением новой интересной командной игры. Всего у нас развивается 120 видов спорта, 16 команд по игровым видам спорта защищают честь региона в высших и
По словам президента Федерация флорбола Свердловской области Станислава Асланидиса, сейчас в Екатеринбурге существует детский флорбольный клуб «Титан» и создан взрослый любительский флорбольный клуб.
«3 июня впервые в Свердловской области состоятся официальные соревнования по этому виду спорта — Кубок “Детской флорбольной Лиги” на призы Дворца игровых видов спорта. На соревнованиях ожидаются команды из Карпинска, Краснотурьинска и Екатеринбурга. Это очень зрелищный, динамичный вид спорта и мы приглашаем всех желающих прийти и посмотреть соревнования. Флорбол — единственный командный вид спорта, где могут играть разнополые игроки», — заявил генеральный секретарь федерации флорбол Свердловской области Евгений Горелкин.
Турнир пройдет 3 июня в ДИВСе.
Напомним, флорбол — игра в закрытом помещении клюшками и мячом между двумя командами. Цель обеих команд — забить мяч в ворота соперника, препятствуя последним забить мяч в ворота своей команды. Мяч можно вести, передавать, отбивать, катить в любом направлении, соблюдая определенные правила.
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