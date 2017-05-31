Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«В настоящий момент в Свердловской области официально зарегистрированы более 110 спортивных федераций. Появление новой федерации говорит о том, что занятия спортом становятся доступнее. Я поздравляю основателей флорбола Свердловской области с получением официального статуса и зарождением новой интересной командной игры. Всего у нас развивается 120 видов спорта, 16 команд по игровым видам спорта защищают честь региона в высших и премьер-лигах, начиная с легендарной «Уралочки» и заканчивая хоккейным клубом на траве «Динамо-Строитель», — рассказал министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

По словам президента Федерация флорбола Свердловской области Станислава Асланидиса, сейчас в Екатеринбурге существует детский флорбольный клуб «Титан» и создан взрослый любительский флорбольный клуб.

«3 июня впервые в Свердловской области состоятся официальные соревнования по этому виду спорта — Кубок “Детской флорбольной Лиги” на призы Дворца игровых видов спорта. На соревнованиях ожидаются команды из Карпинска, Краснотурьинска и Екатеринбурга. Это очень зрелищный, динамичный вид спорта и мы приглашаем всех желающих прийти и посмотреть соревнования. Флорбол — единственный командный вид спорта, где могут играть разнополые игроки», — заявил генеральный секретарь федерации флорбол Свердловской области Евгений Горелкин.

Турнир пройдет 3 июня в ДИВСе.

Напомним, флорбол — игра в закрытом помещении клюшками и мячом между двумя командами. Цель обеих команд — забить мяч в ворота соперника, препятствуя последним забить мяч в ворота своей команды. Мяч можно вести, передавать, отбивать, катить в любом направлении, соблюдая определенные правила.