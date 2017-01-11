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11 января 2017, 20:59 | Игровые | БЕЛТА

Белорусские клубы по игровым видам спорта увеличили объем заработанных средств

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские клубы по игровым видам спорта увеличили объем заработанных средств. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев, комментируя продление срока действия до 2020 года указа № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта».

Александр <span class=error>Гагиев</span> подчеркнул что клубы стараются и сами зарабатывать для своей более эффективной деятельности. В 2013 году когда документ впервые вступил в силу спортивные клубы зарабатывали в среднем 7 от своего бюджета сейчас цифра выросла в среднем до 26. Увеличить
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Указ № 191 вступил в силу весной 2013 года, документ регулирует господдержку предприятиями организаций физической культуры и спорта и, в частности, команд по игровым видам спорта. Действие указа ранее неоднократно продлевалось на один год, но впервые срок его действия распространяется на более длительное время.

«Продление действия указа до 2020 года позволит внести необходимые изменения в закон о физической культуре и спорте. Также утвержден перечень расходов клубов по игровым видам спорта на детско-юношеские спортшколы, в котором четко прописано, куда клубы могут тратить финансовые средства при поддержке подрастающего поколения. Размер суммы, которую должны отчислять клубы спортшколам, остался прежним — 25%», — отметил Александр Гагиев.

Также ограничивается возможность направления средств поддержки на заработную плату спортсменов клубов, выступающих не в высших дивизионах национального чемпионата.

Александр Гагиев подчеркнул, что клубы стараются и сами зарабатывать для своей более эффективной деятельности. В 2013 году, когда документ впервые вступил в силу, спортивные клубы зарабатывали в среднем 7% от своего бюджета, сейчас цифра выросла в среднем до 26%.

Минспорт продолжит контролировать с федерациями по видам спорта количество команд, которые выступают в высшей лиге. «Необходимо найти оптимальное количество участников, не расширять искусственно соревнования, а идти по пути создания сильных клубов, как это сделали в баскетболе, гандболе и волейболе. Есть сильные команды, и национальные сборные показывают результат, выходят в финальную часть чемпионатов мира и Европы. Один из положительных примеров грамотно построенной работы в клубе — хоккейное минское “Динамо”. Команда собирает на свои матчи 15 тыс. болельщиков. Минчане близки к выходу в плей-офф в девятом сезоне КХЛ. К таким результатам в спортивном и маркетинговом направлениях необходимо стремиться и другим командам», — сказал Александр Гагиев.

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