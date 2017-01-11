Белорусские клубы по игровым видам спорта увеличили объем заработанных средств

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Указ № 191 вступил в силу весной 2013 года, документ регулирует господдержку предприятиями организаций физической культуры и спорта и, в частности, команд по игровым видам спорта. Действие указа ранее неоднократно продлевалось на один год, но впервые срок его действия распространяется на более длительное время.

«Продление действия указа до 2020 года позволит внести необходимые изменения в закон о физической культуре и спорте. Также утвержден перечень расходов клубов по игровым видам спорта на детско-юношеские спортшколы, в котором четко прописано, куда клубы могут тратить финансовые средства при поддержке подрастающего поколения. Размер суммы, которую должны отчислять клубы спортшколам, остался прежним — 25%», — отметил Александр Гагиев.

Также ограничивается возможность направления средств поддержки на заработную плату спортсменов клубов, выступающих не в высших дивизионах национального чемпионата.

Александр Гагиев подчеркнул, что клубы стараются и сами зарабатывать для своей более эффективной деятельности. В 2013 году, когда документ впервые вступил в силу, спортивные клубы зарабатывали в среднем 7% от своего бюджета, сейчас цифра выросла в среднем до 26%.