Риккардо: Не буду торопиться с подписанием нового контракта

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Австралиец признался, что ему нужно пронализировать происходящее в «Ред Булл» и других командах.

«Я не думаю, что мой возраст как-то мешает мне выступать. Опыт лишь помогает мне. Вообще, я сохраняю хороший баланс скорости и минимального количества ошибок. Многим неопытным пилотам слишком высокая скорость мешает избегать ошибок.

Что касается контракта на следующий сезон, то я никуда не спешу. Я пока хочу посмотреть, что происходит в моей и других командах. Посмотрим, как сложится нынешний сезон. Очевидно, что вскоре другие команды будут интересоваться моим решением, но пока не время об этом говорить. Наверное, приму решение после лета.