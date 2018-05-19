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19 мая, источник: Чемпионат.com

Риккардо: Не буду торопиться с подписанием нового контракта

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что не видит смысла в спешке с подписанием контракта с одной из команд Формулы-1 на новый сезон.

Источник: Reuters

Австралиец признался, что ему нужно пронализировать происходящее в «Ред Булл» и других командах.

«Я не думаю, что мой возраст как-то мешает мне выступать. Опыт лишь помогает мне. Вообще, я сохраняю хороший баланс скорости и минимального количества ошибок. Многим неопытным пилотам слишком высокая скорость мешает избегать ошибок.

Что касается контракта на следующий сезон, то я никуда не спешу. Я пока хочу посмотреть, что происходит в моей и других командах. Посмотрим, как сложится нынешний сезон. Очевидно, что вскоре другие команды будут интересоваться моим решением, но пока не время об этом говорить. Наверное, приму решение после лета.

Мне нужно сперва понять, что будет происходить в следующем году. Лишь после этого можно что-то подписывать, — цитирует Риккардо The Paddock Magazine.

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