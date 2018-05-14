Сильверстоун не примет юбилейный Гран-при из-за погодных условий
В следующем году юбилейная, 1000-я гонка Формулы-1 состоится в Шанхае. Руководство Формулы-1 хотело провести юбилейные соревнования в Сильверстоуне, где состоялся первый
В следующем году юбилейная, 1000-я гонка Формулы-1 состоится в Шанхае. Руководство Формулы-1 хотело провести юбилейные соревнования в Сильверстоуне, где состоялся первый
«В Сильверстоуне состоялся первый
Также Братчес выразил уверенность, что юбилейная гонка в Шанхае будет успешной. Братчес подчеркнул, что Китай является частью будущего Формулы-1.