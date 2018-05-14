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22:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Сильверстоун не примет юбилейный Гран-при из-за погодных условий

В следующем году юбилейная, 1000-я гонка Формулы-1 состоится в Шанхае. Руководство Формулы-1 хотело провести юбилейные соревнования в Сильверстоуне, где состоялся первый Гран-при в 1950-м году, но из-за погодных условий от этой идеи было решено отказаться.

Источник: AFP 2018

«В Сильверстоуне состоялся первый Гран-при в истории. Конечно, мы хотели, чтобы там проводились и юбилейные соревнования — это было бы красиво и символично. Но нас отговорили от этой идеи из-за погодных условий в апреле в Великобритании», — цитирует коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса Reuters.

Гран-при Великобритании лишь однажды проводился в апреле — в 2000 году, и тогда организаторы столкнулись с тяжёлыми погодными условиями: из-за обильных осадков трассу фактически размыло.

Также Братчес выразил уверенность, что юбилейная гонка в Шанхае будет успешной. Братчес подчеркнул, что Китай является частью будущего Формулы-1.

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