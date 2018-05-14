Сильверстоун не примет юбилейный Гран-при из-за погодных условий

«В Сильверстоуне состоялся первый Гран-при в истории. Конечно, мы хотели, чтобы там проводились и юбилейные соревнования — это было бы красиво и символично. Но нас отговорили от этой идеи из-за погодных условий в апреле в Великобритании», — цитирует коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса Reuters.