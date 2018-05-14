Чарли Уайтинг: Не понимаю недовольства Феттеля

Источник: РИА "Новости"

«Я не совсем понимаю, о чём говорит Феттель. Режим VSC предполагает, что пилот должен ехать медленнее на 30%, гонщики должны следовать друг за другом. Замеры интервалов производятся каждые 50 метров. Система замеряет интервалы, после чего сообщает, должен ли пилот увеличить или уменьшить дистанцию. Гонщикам разрешается увеличивать скорость, если интервал был слишком большим.

Т. к. измерения производятся каждые 50 метров, невозможно получить какое-либо преимущество за счёт использования другой траектории. Я могу предположить, о чём именно говорит Феттель, но оптимальная траектория будет самой короткой. Тогда какое преимущество можно получить?