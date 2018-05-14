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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Чарли Уайтинг: Не понимаю недовольства Феттеля

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг прокомментировал заявление пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, который раскритиковал программное обеспечение, которое следит за соблюдением пилотами темпа в режиме виртуальной машины безопасности (VSC).

Источник: РИА "Новости"

«Я не совсем понимаю, о чём говорит Феттель. Режим VSC предполагает, что пилот должен ехать медленнее на 30%, гонщики должны следовать друг за другом. Замеры интервалов производятся каждые 50 метров. Система замеряет интервалы, после чего сообщает, должен ли пилот увеличить или уменьшить дистанцию. Гонщикам разрешается увеличивать скорость, если интервал был слишком большим.

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Т. к. измерения производятся каждые 50 метров, невозможно получить какое-либо преимущество за счёт использования другой траектории. Я могу предположить, о чём именно говорит Феттель, но оптимальная траектория будет самой короткой. Тогда какое преимущество можно получить?

Если есть доказательство обратного, то мы изучим это мнение. Мы готовы проверить, существует ли возможность для манипуляций. По нашим данным, при введении режима VSC можно получить преимущество лишь с помощью въезда на пит-лейн, но все и так об этом знают, в этом нет ничего нового. Мы ведём работу, чтобы устранить этот пробел", — цитирует Уайтинга Racefans.

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