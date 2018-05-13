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Грожан потеряет три позиции на старте гонки в Монако
Пилот «Хааса» Ромен Грожан оштрафован на три позиции на старте
Пилот «Хааса» Ромен Грожан оштрафован на три позиции на старте
После рассмотрения инцидента дирекция гонки признала Грожана виновным в небезопасном возвращении на трассу после вылета, которое привело к аварии с участием трёх пилотов — Грожана, Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга.
Помимо трёх позиций на старте гонки в Монако Грожану было добавлено два штрафных балла в суперлицензию. Напомним, что Грожан потерял управление над болидов на первом круге