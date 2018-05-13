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20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Грожан потеряет три позиции на старте гонки в Монако

Пилот «Хааса» Ромен Грожан оштрафован на три позиции на старте Гран-при Монако за аварию на первом круге гонки в Испании, сообщает Motorsport-Total.

Источник: РИА "Новости"

После рассмотрения инцидента дирекция гонки признала Грожана виновным в небезопасном возвращении на трассу после вылета, которое привело к аварии с участием трёх пилотов — Грожана, Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга.

Помимо трёх позиций на старте гонки в Монако Грожану было добавлено два штрафных балла в суперлицензию. Напомним, что Грожан потерял управление над болидов на первом круге Гран-при Испании и при возвращении на трассу выбил из гонки Гасли и Хюлькенберга.

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