Грожан потеряет три позиции на старте гонки в Монако

После рассмотрения инцидента дирекция гонки признала Грожана виновным в небезопасном возвращении на трассу после вылета, которое привело к аварии с участием трёх пилотов — Грожана, Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга.

Помимо трёх позиций на старте гонки в Монако Грожану было добавлено два штрафных балла в суперлицензию. Напомним, что Грожан потерял управление над болидов на первом круге Гран-при Испании и при возвращении на трассу выбил из гонки Гасли и Хюлькенберга.