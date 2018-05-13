Сироткин заявил, что не чувствовал себя комфортно в болиде во время гонки Гран-при Испании
ТАСС, 13 мая. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» во время гонки
ТАСС, 13 мая. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» во время гонки
Сироткин стал последним из финишировавших в гонке
«Был очень трудный день, у меня получился хороший старт, но потом передо мной произошла авария, — рассказал Сироткин. — Я вынужден был замедлиться, чтобы избежать столкновения с другими болидами, но когда этот эпизод прошел, я был уже последним. Позже мне удалось немного побороться с “Торо Россо” и выйти вперед на некоторое время. Я много времени боролся с тем, чтобы чувствовать себя комфортно в сидении болида, этот вопрос мы изучаем».
Сироткин и французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, которые не набрали очков в текущем сезоне.