Сироткин заявил, что не чувствовал себя комфортно в болиде во время гонки Гран-при Испании

«Был очень трудный день, у меня получился хороший старт, но потом передо мной произошла авария, — рассказал Сироткин. — Я вынужден был замедлиться, чтобы избежать столкновения с другими болидами, но когда этот эпизод прошел, я был уже последним. Позже мне удалось немного побороться с “Торо Россо” и выйти вперед на некоторое время. Я много времени боролся с тем, чтобы чувствовать себя комфортно в сидении болида, этот вопрос мы изучаем».