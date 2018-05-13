«Мерседес» сдвоил победу. Сироткин докатился до финиша

Источник: Спорт-Экспресс

Пятый этап оказался не таким крутым, как в Бахрейне, Китае и Азербайджане, но событиями также был насыщен. После финиша гонки ситуация в чемпионате стала напоминать то, что неизменно происходило с 2014 года.

ПОБЕДА ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

«Мерседес» в Испании предстал во всей красе. И в плане скорости, и в плане тактики.

— Я, наконец, почувствовал полное единение с машиной, чего не было в предыдущих гонках, — подчеркнул после финиша действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Он выиграл в Барселоне за явным преимуществом. Британец выиграл квалификацию, отлично стартовал и не испытал ни малейших проблем. Что на софте, что на медиуме он уверенно отрывался от всех преследователей. Ему пришлось обгонять только круговых. Кругов за 15 до финиша, когда стало ясно, что победа никуда не уйдет, Хэмилтон уже никуда не гнал.

Болельщики признали Льюиса пилотом дня — он действительно провел великолепную гонку, одержав вторую в сезоне и 64-ю в карьере победу. В личном зачете теперь уже он опережает Себастьяна Феттеля на 17 очков. После Бахрейна с таким же преимуществом лидировал немец.

«Мерседес» оторвался от «Феррари» и в Кубке конструкторов благодаря второму месту Валттери Боттаса. Главный неудачник «Гран-при Азербайджана» проиграл Феттелю старт, механики почти на четыре секунды задержали финна на пит-стопе, но он все же финишировал вторым, пусть и с приличным отставанием от напарника по команде. Для «серебряных стрел» это первый дубль в нынешнем сезоне.

СТРАННАЯ ТАКТИКА

Для «Феррари» гонка в Барселоне получилась кошмарной. Кими Райкконен не сумел ее завершить из-за проблем с двигателем. Чемпион мира-2007 сумел даже с неисправной силовой установкой проехать целый круг и дотянуть до боксов. Тем самым он проявил и мастерство, и благородство, избавив соперников от выезда машины безопасности.

Или введения режима виртуального пейс-кара, как произошло, когда из-за отказа двигателя остановил свою «Форс Индию» Эстебан Окон. В «Феррари» в этот момент решили позвать в боксы шедшего вторым Феттеля, чтобы сменить потрепанный медиум на свежий.

Но немец от этого только проиграл. Он выехал из боксов после Боттаса и Макса Ферстаппена, и за 24 оставшихся круга так и не сумел пробиться выше четвертого места.

Похоже, в «Мерседесе» вновь перехитрили «Феррари». Механики немецкой команды дружно рванули на пит-стоп, когда был объявлен режим виртуального пейс-кара, и в итальянской конюшне поверили. По сути, в «Феррари» собственноручно отдали дубль «Мерседесу» и подиум «Ред Буллу». В прошлом сезоне такое бывало не раз.

ФЕРСТАППЕН В СВОЕМ СТИЛЕ

Но подиума у «Ред Булла» могло не быть из-за рискованных действий Ферстаппена. Если бы это случилось, голландец мог только биться головой об стену. Зачем он рисковал при обгоне кругового (!) Лэнса Стролла, он и сам вряд ли сможет объяснить.

И хорошо еще, что переднее антикрыло на болиде Ферстаппена удар выдержало — лишь небольшой кусочек отлетел.

Из боксов у Макса тут же спросили, нормально ли ведет себя машина, и нет ли необходимости заезжать на пит-стоп для замены. Необходимости не было. Но Ферстаппен не был бы Ферстаппеном, если бы не затеял такой рискованный обгон не сопротивлявшегося соперника. В итоге он третий, а его напарник по «Ред Буллу» Дэн Риккьярдо — пятый.

СИРОТКИНА КРУТИЛО И ВЕРТЕЛО

Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» финишировал 14-м, став абсолютно худшим среди всех пилотов, которым удалось увидеть клетчатый флаг. Он проиграл победителю три круга и выглядел абсолютно беспомощным.

Сироткин чудом уцелел в аварии, которую на первом круге устроил Ромэн Грожан. «Хаас» швейцарца, боровшегося за улучшение позиции в середине пелотона, развернуло поперек трассы. В него врезались и Пьер Гасли из «Торо Россо», и Нико Хюлбкенберг из «Заубера», а «Уильямс» россиянина в клубах дыма проехал по обломкам, но мимо разбитых болидов.

После этого вообще все пошло наперекосяк. Сироткин заезжал на пит-стопы трижды, менял резину, но уйти с последнего места ему так и не удалось. Сергей запомнился лишь собственным разворотом на абсолютно пустой трассе. В то же время его напарник Стролл стал 11-м, в очередной раз здорово стартовав.

«Уильямс», несмотря на привезенные в Барселону обновления — абсолютно худшая команда чемпионата. У того же «Заубера» уже на семь очков больше. Как и в Баку в десятку вновь заехал Шарль Леклер, эту самую десятку замкнувший. А места с шестого по девятое заняли Кевин Магнуссен («Хаас»), Карлос Сайнс («Рено»), Фернандо Алонсо («Макларен») и Серхио Перес («Форс Индия»).

Через две недели «Формула-1» приедет в Монако.

Барселона (Испании). Чемпионат мира. 5-й этап. Гран-при Испании

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:35.29,972

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 0.20,593

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 0.26,873

4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 0.27,584

5. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) — 0.50,058

6. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

7. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 1 круг

8. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) — 1 круг

9. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 2 круга

10. Шарль Леклер (Монако, Sauber) — 2 круга

11. Лэнс Стролл (Канада, Williams) — 2 круга

12. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) — 2 круга

13. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) — 2 круга

14. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) — 3 круга

Не финишировали: Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren), Эстебан Окон (Франция, Force India), Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso), Ромэн Грожан (Франция, Haas). ​



Личный зачет:

1. Льюис Хэмилтон — 95. 2. Себастьян Феттель — 78. 3. Валттери Боттас — 58. 4. Кими Райкконен — 48. 5. Дэниэль Риккьярдо — 47. 6. Макс Ферстаппен — 33. 7. Фернандо Алонсо — 32. 8. Нико Хюлькенберг — 22. 9. Кевин Магнуссен — 19. 10. Карлос Сайнс — 19. 11. Серхио Перес — 17. 12. Пьер Гасли — 12. 13. Шарль Леклер — 9. 14. Стоффел Вандорн — 8. 15. Лэнс Стролл — 4. 16. Маркус Эрикссон — 2. 17. Брендон Хартли — 1. 18. Эстебан Окон — 1. 19. Ромэн Грожан — 0. 20. Сергей СИРОТКИН — 0.



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