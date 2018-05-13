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18:46 (мск), источник: ТАСС

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

ТАСС, 13 мая. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Испании.

Источник: AP 2018

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим стал голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал последним из финишировавших, заняв 14-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 11-м.

В личном зачете после пяти гонок лидирует Хэмилтон, в активе которого 95 очков, вторым идет немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (78), который занял в гонке Гран-при Испании четвертое место, на третьей позиции — Боттас (58).

Сироткин и французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, которые не набрали очков в текущем сезоне.

Следующий этап пройдет в Монако с 25 по 27 мая.

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