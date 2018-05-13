Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал последним из финишировавших, заняв 14-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 11-м.

В личном зачете после пяти гонок лидирует Хэмилтон, в активе которого 95 очков, вторым идет немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (78), который занял в гонке Гран-при Испании четвертое место, на третьей позиции — Боттас (58).