Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим стал голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал последним из финишировавших, заняв 14-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 11-м.
В личном зачете после пяти гонок лидирует Хэмилтон, в активе которого 95 очков, вторым идет немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (78), который занял в гонке Гран-при Испании четвертое место, на третьей позиции — Боттас (58).
Сироткин и французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, которые не набрали очков в текущем сезоне.
Следующий этап пройдет в Монако с 25 по 27 мая.