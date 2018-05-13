Вурц: «Уильямс» страдает от фундаментальной проблемы с аэродинамикой

Источник: Reuters

По словам австрийца, при разработке болида были допущены фундаментальные просчёты в аэродинамике.

«Мы теряем прижимную силу в районе диффузора и днища. В прошлом году у нас была схожая проблема, но тогда она только напоминала о себе, сейчас же она загнала нас в угол. Мы теряем много сцепления и потом пилоты не чувствует необходимой уверенности. Это и есть наша проблема. Но определить её — это лишь 10% задачи.

Исправить её гораздо более сложное задание. Очевидно, что это фундаментальная проблема аэродинамики. Ошибка была совершена на этапе симуляции или в программном обеспечении. К тому же, уже некоторое время мы испытываем проблемы с корреляцией данных. Проблема нарастает с 2015 года. Время на круге падает катастрофически, но все мы движемся в одном направлении.