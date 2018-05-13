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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Вурц: «Уильямс» страдает от фундаментальной проблемы с аэродинамикой

Консультант «Уильямса», экс-пилот Формулы-1 Александр Вурц рассказал о проблемах, которые не дают британской команде показывать достойный уровень выступлений в нынешнем сезоне.

Источник: Reuters

По словам австрийца, при разработке болида были допущены фундаментальные просчёты в аэродинамике.

«Мы теряем прижимную силу в районе диффузора и днища. В прошлом году у нас была схожая проблема, но тогда она только напоминала о себе, сейчас же она загнала нас в угол. Мы теряем много сцепления и потом пилоты не чувствует необходимой уверенности. Это и есть наша проблема. Но определить её — это лишь 10% задачи.

Исправить её гораздо более сложное задание. Очевидно, что это фундаментальная проблема аэродинамики. Ошибка была совершена на этапе симуляции или в программном обеспечении. К тому же, уже некоторое время мы испытываем проблемы с корреляцией данных. Проблема нарастает с 2015 года. Время на круге падает катастрофически, но все мы движемся в одном направлении.

Такой кризис — возможность привить команде культуру, при которой все открыты друг с другом, что поможет в дальнейшем двигаться вперёд. Это хороший шанс для нас построить здоровый фундамент. Что касается нынешнего сезона, то мы не будем списывать его со счетов. Но для создания нового аэродинамического пакета необходимо много времени. Мы решили работать над ним начиная с Мельбурна, постараемся, чтобы он был готов к летнему перерыву, — приводит слова Вурца Motorsport.

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