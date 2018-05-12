Хэмилтон выиграл квалификацию гонки Гран-при Испании, Сироткин — 18-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации гонки
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации гонки
Второе место досталось его партнёру по команде Валттери Боттасу, третьим стал Себастьян Феттель на «Феррари».
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восемнадцатое время, опередив напарника по команде Лэнса Стролла, который стал девятнадцатым.
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валтери Боттас («Мерседес»)
3. Себастьян Феттель («Феррари»)
4. Кими Райкконен («Феррари»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
7. Кевин Магнуссен («Хаас»)
8. Фернандо Алонсо («Макларен»)
9. Карлос Сайнс («Рено»)
10. Ромен Грожан («Хаас»)
Не прошли в третий сегмент:
11. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.18,323
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.18,463
13. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.18,696
14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.18,910
15. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.19,098
Не прошли во второй сегмент:
16. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.18,923
17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.19,493
18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.19,695
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.20,225
20. Брендон Хартли («Торо Россо»).