Хэмилтон выиграл квалификацию гонки Гран-при Испании, Сироткин — 18-й

Источник: AP 2018

Второе место досталось его партнёру по команде Валттери Боттасу, третьим стал Себастьян Феттель на «Феррари».

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал восемнадцатое время, опередив напарника по команде Лэнса Стролла, который стал девятнадцатым.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация