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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Испании, Сироткин — 20-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе второй свободной практики Гран-при Испании.

Источник: Reuters

Второй результат у гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо, тройку лучших замкнул напарник австралийца по команде Макс Ферстаппен.

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал двадцатое время, его партнёр по команде Лэнс Стролл стал девятнадцатым.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.18,259
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,133
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,274
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,326
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,352
6. Кими Райкконен («Феррари») — +0,570
7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,320
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,384
9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +1,463
10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,703
11. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,765
12. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,776
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,924
14. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,114
15. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,242
16. Шарль Леклер («Заубер») — +2,255
17. Карлос Сайнс («Рено») — +2,413
18. Брендон Хартли («Торо Россо») — +3,006
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — +3,297
20. Сергей Сироткин («Уильямс») — +3,801.

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