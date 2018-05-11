Папины дети теснят самородков

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К гоночным династиям в «Формуле-1», да и в целом в автомобильном спорте уже все давно привыкли. Полтора года назад Нико Росберг стал вторым в истории пилотом, которому удалось повторить достижение собственного отца, завоевав чемпионский титул в самой престижной гоночной серии планеты, а главной восходящей звездой «Ф-1» считается Макс Ферстаппен — отпрыск экс-гонщика чемпионата Йоса Ферстаппена, пусть и не добившегося серьезных успехов. В младших гоночных сериях выступают и другие сыновья бывших пилотов, но постепенно в них становится все больше «детей» другой категории: в «Формулу-1» стремятся сыновья мультимиллионеров.

ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР

Гонки никогда не были спортом для бедных. Выстроить успешную карьеру без денег просто невозможно. Еще в картинге счета могут перевалить за сотню тысяч долларов в год, и подобные траты на увлечение сына могут позволить себе только в целом достаточно неплохо обеспеченные родители.

Конечно, есть исключения. Кими Райкконен, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо выросли в не самых богатых семьях, но были замечены спонсорами еще в ходе картинговой карьеры и в итоге добрались до вершины благодаря собственным достижениям. Отцу Льюиса Хэмилтона приходилось работать на трех работах, пока его не взяла под крыло команда «Макларен». Но в большинстве других случаев именно родителям приходится оплачивать карьеру своих сыновей в молодежных чемпионатах. Спонсоры и меценаты готовы поддерживать самых одаренных, но от финансового фактора зависит очень многое — а в последние годы все больше и больше.

Гонки становятся дороже. Бюджеты команд растут в «Формуле-1», и это сказывается на юниорских сериях. Все дело — в растущем спросе на так называемых рента-драйверов. Частные команды «Ф-1» уже не в силах конкурировать с теми, которые поддерживаются крупными концернами, за счет привлечения спонсоров. Латать дыры в бюджете многие теперь просто не могут без «богатых» пилотов.

Некоторых — как, например, Серхио Переса — поддерживают национальные компании. Благодаря контракту с мексиканским гонщикам «Форс Индия» ежегодно получает солидную прибавку к бюджету. Самого Переса при этом сложно считать откровенным рента-драйвером. У него репутация сильного гонщика в паддоке, но при прочих равных команде выгоднее заключить контракт именно с ним, а не с других пилотом, у которого такой поддержки нет. При этом Перес зависим от интересов поддерживающих его компаний. В «Ф-1» долгое время выступали Пастор Мальдонадо и Фелипе Наср, которых спонсировали компании из Венесуэлы и Бразилии соответственно, но в определенный момент «Формула-1» перестала быть им интересна — и оба пилота незамедлительно вылетели из числа пилотов серии.

НОВАЯ ВОЛНА

Сейчас в гонках наступает новая волна притока рента-драйверов, правда несколько иной категории. Это гонщики с самыми лояльными спонсорами, которых только можно представить. В «Ф-1» стремятся дети мультимиллионеров. До самой престижной автогоночной серии уже добрался сын канадского мультимиллиардера Лоуренса Стролла. Владелец нескольких крупнейших брендов и успешный инвестор не просто увлекается гонками. Он выкупил две трассы у себя на родине, а уже второй год выступает в самой престижной серии мира. Без определенной доли таланта Лэнс Стролл, конечно, не добрался бы в «Ф-1» никогда. Но и без участия отца — тоже, безусловно, вряд ли получил бы место в «Уильямсе». По модели, которую опробовал Стролл-старший, теперь могут смело двигаться остальные. Лэнс не только всегда получал лучшую технику, — а это в техническом виде спорта фактор едва ли не главный, — он еще и выступал за «свои» команды. Стролл-старший стал совладельцем коллектива «Према», обеспечил ее серьезным бюджетом — в обмен та со своей стороны должна была сделать все для побед Столла-младшего.

Два года назад Лэнс стал чемпионом европейской «Формулы-3», побив все рекорды серии. Но очень многие отнеслись к его триумфу скептически: «Ф-3» остается одной из немногих юниорских категорий, в которых командам разрешено дорабатывать машину, и именно это могло обеспечить «Преме» решающее преимущество. Факт ее превосходства над остальными очевиден хотя бы по статистике. Она набрала практически вдвое больше очков, чем ближайшие преследователи, а из первых четырех строчек личного зачета три были заняты ее гонщиками. Работу с настройками команде облегчило наличие в коллективе Максимилиана Гюнтера и Ника Кэссиди — двух сильных гонщиков, которые также в каком-то смысле работали на успех Стролла.

Это тоже уже весьма распространенная практика: в напарники к «богатым мальчикам» команды теперь ищут сильных пилотов, у которых не хватает денег на оплату собственных выступлений — получая место в кокпите машины, они при этом стараются помочь добиться прогресса партнеру по команде. Так новозеландец Митч Эванс так провел четыре года в серии GP2 (сейчас она уже называется «Формула-2»), выступая в частности за «Русское время» в паре с Артемом Маркеловым, и команде «Кампос», где выступал бок о бок с Шоном Гелаэлем. По его собственным словам, за время выступлений в самом дорогом молодежном чемпионате Митч не потратил ни единого доллара, ни своих, ни личных спонсоров — при том, что обычно гонщики должны принести с собой в команду около 1,5 миллиона за сезон. Деньги от Эванса командам были не нужны, поскольку бюджет «Русского времени» обеспечивал российский предприниматель Валерий Маркелов, а машины «Кампос» были раскрашены в цвета компании «KFC Indinesia», принадлежащей одному из богатейших людей Индонезии Риккардо Гелаэлю…

СПОРТ ДЛЯ ЭЛИТЫ

В новом сезоне «Формулы-2» роль Эванса теперь будет исполнять голландец Ник де Врис. Пару лет назад он был близок к тому, чтобы закончить карьеру в формулах и попытаться найти себе работу в кузовных гонках, но в последний момент ему помог Гелаэль-старший. Миллиардер из Индонезии оплатил Нику сезон в «Формуле-2» в прошлом году, а в этом даже перевел его в сильнейшую команду серии «Према». Теперь де Врис выступает за нее в паре с Гелаэлем-младшим. При этом очевидно, что коллектив будет стараться работать на Шона, поскольку именно его отец в этом году закрывает бюджет «Премы» в «Ф-2».

Карьера Гелаэля-младшего — пока лучшее доказательство, что в автогонках пока все же не все можно купить за деньги, а талант, чтобы пробиться в «Ф-1», все-таки необходим. «Выкатать» можно практически любого мало-мальски способного гонщика. Степень таланта в гонках лучше всего иллюстрируется тем, сколько времени пилоту требуется на адаптацию в машине. Самые лучшие находят общий язык с техникой сразу, но откатав на тестах несколько десятков дней, к тем же результатам может подобраться практически любой средний пилот.

Единственное, что пока сдерживает прогресс того же Гелаэля, — это невозможность проводить дополнительные тесты в «Формуле-2». Они запрещены регламентом, а потому Шон не блещет. Вообще за всю свою карьеру в младших категориях он одержал всего две победы в гонках второстепенных азиатских чемпионатов. Два сезона в европейской «Ф-3» он закончил на 28-м и 18-м местах, а в «Ф-2» дважды занимал в протоколе личного зачета чемпионата 15-ю строчку. Из пятидесяти гонок в категории он лишь семь закончил в десятке сильнейших. Но столь, мягко говоря, «скромные» результаты не мешают ему считаться тест-пилотом команды «Формулы-1» «Торо Россо» и даже выступать в пятничных тренировках в рамках этапов чемпионата — поскольку самой «Торо Россо» дополнительный бюджет от Гелаэля-старшего тоже не помешает.

Схожие мотивы лежат в основе сотрудничества команды «Форс Индия» с сыном российского бизнесмена Дмитрия Мазепина Никитой, который не слишком ярко пока выступает в молодежных чемпионатах, но все равно постепенно подбирается к «Ф-1». Ранее в «Форс Индии» тест-пилотом числился и Альфонсо Селис-младший, отцом которого является успешный бизнесмен из Мексики.

Главный фактор, который пока сдерживает наплыв в «Ф-1» сыновей богатых родителей — это новые правила получения суперлицензии. Благодаря победе в «Ф-3» Лэнс Стролл заработал необходимое количество условных баллов, и практически «автоматом» получил контракт с «Уильямсом», а командой — несколько десятков миллионов долларов от его отца. Нет сомнений, что когда необходимое количество баллов получит и Гелаэль-младший, щедрый контракт одной из команд «Ф-1» с «KFC Indinesia» позволит решить вопрос с переходом в главную гоночную серию планеты и ему. Если сыну потребуется для победы в «Ф-2» провести в чемпионате шесть-семь лет — он может спокойно продолжать в ней выступать, ведь у него есть самый лояльный спонсор.

Если так пойдет и дальше, «Формула-1» грозит превратиться из элитарного спорта в спорт для элиты. Чтобы этого не допустить, есть, впрочем, один верный способ — избавить команды «Ф-1» от необходимости искать себе «богатых» пилотов. Но это уже совсем другая история…