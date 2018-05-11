Папины дети теснят самородков
Как автогонки становятся соревнованием избранных — сыновья богатых родителей один за другим получают контракты в самой престижной гоночной серии.
Как автогонки становятся соревнованием избранных — сыновья богатых родителей один за другим получают контракты в самой престижной гоночной серии.
К гоночным династиям в «Формуле-1», да и в целом в автомобильном спорте уже все давно привыкли. Полтора года назад Нико Росберг стал вторым в истории пилотом, которому удалось повторить достижение собственного отца, завоевав чемпионский титул в самой престижной гоночной серии планеты, а главной восходящей звездой «Ф-1» считается Макс Ферстаппен — отпрыск
ФИНАНСОВЫЙ ФАКТОР
Гонки никогда не были спортом для бедных. Выстроить успешную карьеру без денег просто невозможно. Еще в картинге счета могут перевалить за сотню тысяч долларов в год, и подобные траты на увлечение сына могут позволить себе только в целом достаточно неплохо обеспеченные родители.
Конечно, есть исключения. Кими Райкконен, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо выросли в не самых богатых семьях, но были замечены спонсорами еще в ходе картинговой карьеры и в итоге добрались до вершины благодаря собственным достижениям. Отцу Льюиса Хэмилтона приходилось работать на трех работах, пока его не взяла под крыло команда «Макларен». Но в большинстве других случаев именно родителям приходится оплачивать карьеру своих сыновей в молодежных чемпионатах. Спонсоры и меценаты готовы поддерживать самых одаренных, но от финансового фактора зависит очень многое — а в последние годы все больше и больше.
Гонки становятся дороже. Бюджеты команд растут в «Формуле-1», и это сказывается на юниорских сериях. Все дело — в растущем спросе на так называемых
Некоторых — как, например, Серхио Переса — поддерживают национальные компании. Благодаря контракту с мексиканским гонщикам «Форс Индия» ежегодно получает солидную прибавку к бюджету. Самого Переса при этом сложно считать откровенным
НОВАЯ ВОЛНА
Сейчас в гонках наступает новая волна притока
Два года назад Лэнс стал чемпионом европейской «Формулы-3», побив все рекорды серии. Но очень многие отнеслись к его триумфу скептически: «Ф-3» остается одной из немногих юниорских категорий, в которых командам разрешено дорабатывать машину, и именно это могло обеспечить «Преме» решающее преимущество. Факт ее превосходства над остальными очевиден хотя бы по статистике. Она набрала практически вдвое больше очков, чем ближайшие преследователи, а из первых четырех строчек личного зачета три были заняты ее гонщиками. Работу с настройками команде облегчило наличие в коллективе Максимилиана Гюнтера и Ника Кэссиди — двух сильных гонщиков, которые также в
Это тоже уже весьма распространенная практика: в напарники к «богатым мальчикам» команды теперь ищут сильных пилотов, у которых не хватает денег на оплату собственных выступлений — получая место в кокпите машины, они при этом стараются помочь добиться прогресса партнеру по команде. Так новозеландец Митч Эванс так провел четыре года в серии GP2 (сейчас она уже называется «Формула-2»), выступая в частности за «Русское время» в паре с Артемом Маркеловым, и команде «Кампос», где выступал бок о бок с Шоном Гелаэлем. По его собственным словам, за время выступлений в самом дорогом молодежном чемпионате Митч не потратил ни единого доллара, ни своих, ни личных спонсоров — при том, что обычно гонщики должны принести с собой в команду около 1,5 миллиона за сезон. Деньги от Эванса командам были не нужны, поскольку бюджет «Русского времени» обеспечивал российский предприниматель Валерий Маркелов, а машины «Кампос» были раскрашены в цвета компании «KFC Indinesia», принадлежащей одному из богатейших людей Индонезии Риккардо Гелаэлю…
СПОРТ ДЛЯ ЭЛИТЫ
В новом сезоне «Формулы-2» роль Эванса теперь будет исполнять голландец Ник де Врис. Пару лет назад он был близок к тому, чтобы закончить карьеру в формулах и попытаться найти себе работу в кузовных гонках, но в последний момент ему помог
Карьера
Единственное, что пока сдерживает прогресс того же Гелаэля, — это невозможность проводить дополнительные тесты в «Формуле-2». Они запрещены регламентом, а потому Шон не блещет. Вообще за всю свою карьеру в младших категориях он одержал всего две победы в гонках второстепенных азиатских чемпионатов. Два сезона в европейской «Ф-3» он закончил на 28-м и 18-м местах, а в «Ф-2» дважды занимал в протоколе личного зачета чемпионата 15-ю строчку. Из пятидесяти гонок в категории он лишь семь закончил в десятке сильнейших. Но столь, мягко говоря, «скромные» результаты не мешают ему считаться
Схожие мотивы лежат в основе сотрудничества команды «Форс Индия» с сыном российского бизнесмена Дмитрия Мазепина Никитой, который не слишком ярко пока выступает в молодежных чемпионатах, но все равно постепенно подбирается к «Ф-1». Ранее в «Форс Индии»
Главный фактор, который пока сдерживает наплыв в «Ф-1» сыновей богатых родителей — это новые правила получения суперлицензии. Благодаря победе в «Ф-3» Лэнс Стролл заработал необходимое количество условных баллов, и практически «автоматом» получил контракт с «Уильямсом», а командой — несколько десятков миллионов долларов от его отца. Нет сомнений, что когда необходимое количество баллов получит и
Если так пойдет и дальше, «Формула-1» грозит превратиться из элитарного спорта в спорт для элиты. Чтобы этого не допустить, есть, впрочем, один верный способ — избавить команды «Ф-1» от необходимости искать себе «богатых» пилотов. Но это уже совсем другая история…
Олег КАРПОВ.