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10 мая, источник: Р-Спорт

Власти Майами одобрили проведение в городе дебютного Гран-при «Формулы-1»

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Майами дали свое согласие на организацию в городе Гран-при «Формулы-1», сообщает Франс Пресс.

Источник: AP 2018

По информации агентства, проведение гонки «Формулы-1» в Майами единогласно поддержали все члены совета города. «Я считаю, что это невероятная финансовая прибыль для города, округа и Южной Флориды, — сказал уполномоченный представитель округа Майами Хосе Диас. — «Это все равно, что каждый день проводить в Майами Супербоул».

Отмечается, что согласие властей города ускорило переговоры, но организация Гран-при в Майами станет возможна только после обсуждения вопроса с руководителями Международной автомобильной федерации (FIA).

В США уже проходит один этап «Формулы-1» в октябре в Остине, дебютная гонка в Майами также может состояться в октябре, но уже в 2019 году.

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