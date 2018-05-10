Власти Майами одобрили проведение в городе дебютного Гран-при «Формулы-1»

Источник: AP 2018

По информации агентства, проведение гонки «Формулы-1» в Майами единогласно поддержали все члены совета города. «Я считаю, что это невероятная финансовая прибыль для города, округа и Южной Флориды, — сказал уполномоченный представитель округа Майами Хосе Диас. — «Это все равно, что каждый день проводить в Майами Супербоул».

Отмечается, что согласие властей города ускорило переговоры, но организация Гран-при в Майами станет возможна только после обсуждения вопроса с руководителями Международной автомобильной федерации (FIA).