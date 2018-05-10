Власти Майами одобрили проведение в городе дебютного Гран-при «Формулы-1»
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Майами дали свое согласие на организацию в городе
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Майами дали свое согласие на организацию в городе
По информации агентства, проведение гонки «Формулы-1» в Майами единогласно поддержали все члены совета города. «Я считаю, что это невероятная финансовая прибыль для города, округа и Южной Флориды, — сказал уполномоченный представитель округа Майами Хосе Диас. — «Это все равно, что каждый день проводить в Майами Супербоул».
Отмечается, что согласие властей города ускорило переговоры, но организация
В США уже проходит один этап «Формулы-1» в октябре в Остине, дебютная гонка в Майами также может состояться в октябре, но уже в 2019 году.