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21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В команде Сироткина начались зачистки

Пятый этап чемпионата мира в «Формуле-1» обещает стать интересным.

Источник: AFP 2018

В воскресенье в Барселоне пройдет пятый этап чемпионата мира. Практически все команды уже по традиции привезут в столицу Каталонии множество новинок. Так происходит потому, что в Испанию команды могут приехать на грузовиках, набрав с собой все необходимое. Это значит, что «Формула-1» добралась до Европы, откуда не уедет до середины сентября, если не считать которого перерыва на этап в Монреале.

НЕ ТОТ КОНСТРУКТОР

Накануне свободных тренировок в команде «Уильямс», за которую выступает Сергей Сироткин, произошло первое при техническом директоре Падди Лоу изменение в штате. Уволен главный конструктор команды Эд Вуд, отвечавший за разработку болида к сезону-2018. Формулировка «по личным причинам» всегда очень размыта, но в данном случае все очевидно.

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Выступление «Уильямса» в первой части сезона — полный провал. Машина — слабейшая в пелотоне, и сейчас в команде лихорадочно пытаются придумать, как минимизировать потери. Увольнение Вуда — совершенно четкое признание того, что при подготовке к нынешнему сезону были допущены грубые ошибки. Ответил за них главный конструктор.

Это, конечно, не значит, что «Уильямс» уже в Барселоне резко прибавит в результатах. Но какие-то подвижки, безусловно, будут. Интересно, что «Уильямс», поменявший концепцию машины, четыре года остававшуюся неизменной, как настоящий британец не стал отказываться от «вечных ценностей»: например, при изготовлении болида до сих пор используются алюминиевые и металлические детали, тогда как все остальные давно уже перешли на углеродное волокно.

В общем, зачистки начались. К чему они приведут, покажет время. Пока же в «Уильямсе» ждут — видимо, на должность главного конструктора — Тима Госса, недавно покинувшего пост технического директора «Макларена». Когда-то они вместе с Лоу вместе работали в «Серебряных стрелах», а теперь будут думать, как вывести из кризиса другую британскую команду.

СИРОТКИН УСТУПИТ МЕСТО КУБИЦЕ

Сироткин опробует обновленную к «Гран-при Испании» машину только во второй тренировке в пятницу. В первой за руль его болида сядет Роберт Кубица. По контракту с командой поляк должен по ходу сезона трижды принять участие в тренировках перед гонками. В «Уильямсе» решили, что время для первого раза уже настало. Тем более по окончании испанского этапа все команды остаются в Барселоне на первые по ходу сезона тесты. И в них Кубица тоже примет участие, а Сироткин — нет.

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Но не нужно во всем искать только негатив. Команда никак не нарушает права российского гонщика. К тому же Сироткин с трассой в Барселоне знаком отлично, так что от одной тренировки ничего не изменится. В прошлом году сам Сергей в качестве тест-пилота «Рено» именно в Барселоне менял по ходу пятничных тренировок британца Джолиона Палмера.

А вот то, что Сироткин потеряет три места на стартовой решетке «Гран-при Испании» — совсем не здорово. В FIA отказались удовлетворить протест «Уильямса» на штраф, наложенный на Сироткина стюардами «Гран-при Азербайджана». Остается надеяться, что в отличие от Баку российский пилот в Барселоне сможет избежать стартовых завалов и «коробочек» и доберется до финиша. Напомним, что Сироткин — единственный из всех гонщиков чемпионата, в активе которого нет ни одного набранного очка за карьеру. Правда, у него она в «Формуле-1» только началась, но тут некогда ждать.

«РЕД БУЛЛ», ПРИКАЗЫ БУДУТ?

Претенденты на победу в «Гран-при Испании» традиционные — пилоты «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл».

Пока в зачете гонщиков лидирует действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, но он не выглядит безоговорочным фаворитом, как во второй половине прошлого сезона. Напротив, можно сказать, что его лидерство — отчасти стечение обстоятельств. Он опережает Себастьяна Феттеля всего на четыре очка. В прошлом году два чемпиона устроили в Барселоне очень красивую борьбу за первое место. Сильнее оказался британец.

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Скорее всего, Хэмилтон и Феттель продолжат разборки и на этот раз. В их борьбу могут вмешаться напарники по командам, а еще Дэн Риккьярдо и Макс Ферстаппен. При условии, что прекратят бодаться в каждой гонке и будут соблюдать золотое правило автоспорта — ни в коем случае не выбивай своего партнера. Иначе им не миновать командных приказов, хотя в «Ред Булл» любят говорить, что никогда их не отдают.

Интригу обещает и борьба всех остальных. Прибавили «Рено» и «Форс Индия», «Макларен» вообще привез в Испанию по сути новую машину, «Хаас» настроен занять два места в очковой десятке. «Уильямс», «Заубер» и «Торо Россо» выглядят аутсайдерами, но «Гран-при Испании» всех расставит по местам.

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Длина круга — 4,655 км
Круги — 66.
Дистанция — 307,104 км.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

Пятница, 11 мая
12.00 — первая тренировка
16.00 — вторая тренировка

Суббота, 12 мая
13.00 — третья тренировка
16.00 — квалификация

Воскресенье, 13 мая
16.10 — гонка.

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