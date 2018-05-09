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15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас приехал на вручение премии имени Лоренцо Бандини за рулём Формулы-1

5 мая в итальянском городке Бризигелла состоялась ежегодная церемония вручения премии Лоренцо Бандини.

Престижная награда за 2017 год была присуждена пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу. Финн приехал на вручение премии за рулём болида Формулы-1, преодолев путь из Фаэнцы в Бризигеллу на своём гоночном «Мерседесе».

Премия имени Бандини была основана в 1992 году, традиционно её лауреатами становятся выдающиеся личности из мира автоспорта. В предыдущем году ею была отмечена вся команда «Феррари». В разные годы её получали Дженсон Баттон, Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и другие.

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