Боттас приехал на вручение премии имени Лоренцо Бандини за рулём Формулы-1

Престижная награда за 2017 год была присуждена пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу. Финн приехал на вручение премии за рулём болида Формулы-1, преодолев путь из Фаэнцы в Бризигеллу на своём гоночном «Мерседесе».

Премия имени Бандини была основана в 1992 году, традиционно её лауреатами становятся выдающиеся личности из мира автоспорта. В предыдущем году ею была отмечена вся команда «Феррари». В разные годы её получали Дженсон Баттон, Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и другие.