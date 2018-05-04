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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: По чистому темпу «Феррари» лучше, чем «Мерседес»

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон признал, что на данном этапе чемпионата болиды «Феррари» быстрее, чем машины «Мерседеса».

Источник: Reuters

«У машины есть темп, но мы не можем его раскрыть. Нам нужна скорость. Что касается “Феррари”, то их болиды по чистому темпу лучше “Мерседеса”. Это не значит, что у нас плохая машина, но нам нужно прогрессировать и сделать её более лёгкой в управлении. Я отлично чувствовал себя в Австралии, но с тех пор машина больше так не работает. И я не знаю точно почему», — приводит слова британца F1Today.

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