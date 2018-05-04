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Хэмилтон: По чистому темпу «Феррари» лучше, чем «Мерседес»
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон признал, что на данном этапе чемпионата болиды «Феррари» быстрее, чем машины «Мерседеса».
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон признал, что на данном этапе чемпионата болиды «Феррари» быстрее, чем машины «Мерседеса».
«У машины есть темп, но мы не можем его раскрыть. Нам нужна скорость. Что касается “Феррари”, то их болиды по чистому темпу лучше “Мерседеса”. Это не значит, что у нас плохая машина, но нам нужно прогрессировать и сделать её более лёгкой в управлении. Я отлично чувствовал себя в Австралии, но с тех пор машина больше так не работает. И я не знаю точно почему», — приводит слова британца F1Today.