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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Льюис Хэмилтон: Феттель четыре раза менял темп перед рестартом. Это недопустимо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил возмущение поведением гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в гонке «Гран-при Азербайджана».

Источник: Reuters

Британцу не понравилось, как немец менял темп перед рестартом после первого появления машины безопасности.

— В правилах говорится, что нельзя ускоряться, замедляться, потом снова повторять это, когда машина безопасности уходит с трассы, — цитирует F1i Хэмилтона. — Недопустимо блокировать машину, которая находится сзади, а потом ускоряться. Если бы не было этого правила, все так и поступали бы, удивляя своих конкурентов. Но нам не разрешается менять траекторию и темп. Это против правил. Лично я никогда так не поступал. Феттель же в Баку сделал это раза четыре. Это создает опасный прецедент, позволяющий лидеру так себя вести.

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