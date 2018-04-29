Сироткин потеряет три места на старте Гран-при Испании

Сироткин был признан виновным за инцидент на первом круге с пилотом «Форс Индия» Серхио Пересом. Сергей врезался в машину мексиканца сзади на торможении. Стюарды признали Сироткина виновным в инциденте и наказали потерей трёх стартовых позиций на следующем этапе. Помимо этого, россиянин получил три штрафных балла.