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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Сироткин потеряет три места на старте Гран-при Испании

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин потеряет три места на старте следующей гонки — Гран-при Испании, сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта.

Источник: РИА "Новости"

Сироткин был признан виновным за инцидент на первом круге с пилотом «Форс Индия» Серхио Пересом. Сергей врезался в машину мексиканца сзади на торможении. Стюарды признали Сироткина виновным в инциденте и наказали потерей трёх стартовых позиций на следующем этапе. Помимо этого, россиянин получил три штрафных балла.

Напомним, что Сироткин закончил гонку досрочно, попав в аварию на первом круге с участием Нико Хюлькенберга и Фернандо Алонсо.

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