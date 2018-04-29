Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Сироткин потеряет три места на старте Гран-при Испании
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин потеряет три места на старте следующей гонки —
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Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин потеряет три места на старте следующей гонки —
Сироткин был признан виновным за инцидент на первом круге с пилотом «Форс Индия» Серхио Пересом. Сергей врезался в машину мексиканца сзади на торможении. Стюарды признали Сироткина виновным в инциденте и наказали потерей трёх стартовых позиций на следующем этапе. Помимо этого, россиянин получил три штрафных балла.
Напомним, что Сироткин закончил гонку досрочно, попав в аварию на первом круге с участием Нико Хюлькенберга и Фернандо Алонсо.