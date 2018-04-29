Хэмилтон победил в гонке Гран-при Азербайджана
ТАСС, 29 апреля. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на этапе
ТАСС, 29 апреля. Британский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на этапе
Вторым финишировал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, третьим стал мексиканский гонщик «Форс Индии» Серхио Перес.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин на первом круге в результате инцидента, в котором также были задействованы испанец Фернандо Алонсо («Макларен») и немец Нико Хюлькенберг («Рено»), сломал переднюю подвеску и был вынужден сойти с дистанции. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал восьмым.
В общем зачете «Формулы-1» после четырех гонок на первое место поднялся Хэмилтон, набрав 70 очков, вторым идет немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (66), который занял в гонке
Следующий этап пройдет в Испании с 11 по 13 мая.