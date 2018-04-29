Хэмилтон победил в гонке Гран-при Азербайджана

Источник: Reuters

Вторым финишировал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, третьим стал мексиканский гонщик «Форс Индии» Серхио Перес.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин на первом круге в результате инцидента, в котором также были задействованы испанец Фернандо Алонсо («Макларен») и немец Нико Хюлькенберг («Рено»), сломал переднюю подвеску и был вынужден сойти с дистанции. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал восьмым.

В общем зачете «Формулы-1» после четырех гонок на первое место поднялся Хэмилтон, набрав 70 очков, вторым идет немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (66), который занял в гонке Гран-при Азербайджана четвертое место, на третьей позиции — Райкконен (48). В активе Стролла 4 очка. Сироткин и французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, не набравшими очков в текущем сезоне.