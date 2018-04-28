Пилот «Ф-1» Сироткин: «Уильямс» движется вперед, и это отражается на результатах
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин после квалификации на
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин после квалификации на
В субботу Сироткин в третьей свободной практике разбил свой болид, однако механикам удалось подготовить его к квалификации. В результате россиянин впервые в своем дебютном сезоне в «больших призах» прошел во второй сегмент квалификации, став в итоговом протоколе 12-м. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл — 11-й.
«Мы знали, что у нас есть потенциал после сегодняшней утренней тренировочной сессии. Мне нужно поблагодарить команду, поскольку ребята полностью выложились, сделав отличную работу, чтобы мы смогли выехать на трассу. Я очень рад, что могу отблагодарить их таким результатом. Хотя я чувствую, что мог бы быть быстрее. Я не уверен, было бы этого достаточно для попадания в третий сегмент, но это было бы намного ближе (к первой десятке)», — сказал Сироткин, которого цитирует официальный сайт «Уильямса».
«Мы движемся вперед, мы делаем успехи и делаем отличную работу. Теперь мы видим это по нашим результатам», — добавил гонщик.