Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз1
Питтсбург Пингвинз0
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Хоккей. Европа
26.04
Чехия1
Швеция3
Хоккей. Европа
26.04
ФинляндияБ3
Россия2
Все события
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
00:43 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон в Азербайджане попробует победить впервые в сезоне

ТАСС, 27 апреля. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Азербайджана — стартует в пятницу двумя свободными практиками на городской трассе в Баку.

Источник: AP 2018

После трех этапов лидерство в общем зачете удерживает немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, одержавший две победы. А вот действующий чемпион — британец Льюис Хэмилтон — пока еще ни разу не добирался до вершины пьедестала, тем не менее он располагается следом за немцем, отставая от него на девять очков. В прошлом году оба в Азербайджане претендовали на победу, но инцидент между ними, произошедший в режиме машины безопасности, перечеркнул надежды на успех, в итоге выиграл ту гонку, которая была признана лучшей в сезоне, австралиец Даниэль Риккьярдо из «Ред Булл», который финишировал первым и на предыдущем этапе нынешнего сезона в Китае.

Никак не могут набрать очки в сезоне пилоты команды «Уильямс» — россиянин Сергей Сироткин и канадец Лэнс Стролл. Проблемы с машиной пока что не позволяют гонщикам бороться за места в очковой зоне, а когда разрешатся эти неполадки — никто сказать не может. Поэтому Строллу будет сложно повторить свой прошлогодний успех в Азербайджане, когда он финишировал третьим.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата два года назад, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с прошлого же сезона этап получил название Гран-при Азербайджана. Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов — 12 левых и восемь правых, а длина круга составляет 6 км, стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата — 2,1 км, к концу прямой гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы — сразу восемь 90-градусных поворотов.

В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания титула в 2016 году.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:10).

 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Болельщики посмеялись над вариантами девиза для сборной России
«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче ЛЕ
Почему бы не победить еще раз? «Химки» поверили в себя
Новости
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь