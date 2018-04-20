Квят примет участие в благотворительном футбольном матче перед Гран-при Монако

Источник: AP 2018

Поединок традиционно будет предварять этап чемпионата мира Ф-1 Гран-при Монако. В команду пилотов войдут не только действующие боевые гонщики, она будет также представлена резервистами и экс-участниками Формулы-1.

В частности, за неё сыграют пилот по развитию «Феррари» Даниил Квят, резервист «Уильямса» Роберт Кубица, Джанкарло Физикелла, Фелипе Масса и Мика Хаккинен. Из боевых гонщиков в матче примут участие Макс Ферстаппен, Стоффель Вандорн, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенберг, Валттери Боттас, Шарль Леклер и Маркус Эрикссон.