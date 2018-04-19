Вежливый и скромный: почему Сироткин пока последний в «Формуле-1»

СТРОЛЛ НАЧИНАЛ ХУЖЕ

Россиянин из «Уильямс» не набрал ни одного очка, в одной из гонок финишировал последним, а еще одну завершил, едва начав. В Австралии попавший в тормозную систему пакет из-под сэндвича не позволил Сергею проехать даже десяток кругов.

Во всех трех гонках напарник Сироткина по команде Лэнс Стролл финишировал выше. Трижды канадец очень здорово стартовал, а россиянин ничего выдающегося, как было в той же серии GP2, не продемонстрировал. Стролл трижды обыграл Сироткина в гонках, но не все так однозначно.

В прошлом сезоне 18-летний сын канадского миллиардера Лоуренса Стролла дебютировал в «Формуле-1», став самым юным пилотом в королевских гонках. Его первые три гонки чемпионата-2017 на тех же трассах: сход из-за проблем с тормозами и две аварии. В то же время Фелипе Масса дважды финишировал шестым и принес команде 16 очков.

То есть Стролл начинал хуже Сироткина, но при этом принес единственный подиум «Уильямсу» в прошлом сезоне, став третьим на «Гран-при Азербайджана».

КОНЕЧНО, ЗАГОВОР. А ЧТО ЖЕ ЕЩЕ?

Болельщики уже говорят о теории заговора. Как же так, Сироткин, уже опередивший напарника в двух из трех проведенных квалификациях, проигрывает ему в гонках, боится опережать, а команда делает все, чтобы канадец был впереди.

Если не брать в расчет гонку в Мельбурне, а посмотреть только на то, что происходило в Бахрейне и Китае, кажется, что так и есть — «Уильямс» работает на канадца.

Зачем на Сахире Сироткина позвали на второй пит-стоп, хотя до финиша гонки можно было спокойно ехать на медиуме и опередить напарника? Зачем в Шанхае Сергея пять кругов держали на убитом софте, теряя время? И тем более зачем ему сменили свежий медиум на софт во время пейс-кара? Ответ очевиден, чтобы Стролл был быстрее.

Но если посмотреть на данные телеметрии, никакого сильного падения темпа у Сироткина на стиравшемся софте в Шанхае, например, и не было. Вот времена пяти кругов Сергея, что он оставался на трассе с момента пит-стопа Стролла и до собственного заезда в боксы: 1.40,7, 1.40,9, 1.42,6, 1.41,7 1.40,9. А вот времена пяти кругов до этого, когда софт был более свежим: 1.40,8, 1.40,8, 1.41,3, 1.41,0, 1.40,6.

И где падение темпа? Софт, даже изношенный, свойств не терял. И решение «Уильямс» держать Сироткина как можно дольше выглядит вполне оправданным. Как и решение поставить россиянину софт под пейс-каром и дать возможность в концовке гонки накатывать на соперников на более быстрых шинах.

Старты? Здесь есть куда прибавлять. Сергей и в Бахрейне, и в Китае не специально пропустил Стролла. На Сахире Сироткину помешала развернувшаяся «Форс Индия» Серхио Переса, а в Шанхае россиянин занял внешнюю траекторию за «Маклареном» Стоффеля Вандорна вместо того, чтобы нырнуть по внутренней, как сделал в итоге канадец.

ПРОГРЕСС ЕСТЬ. ДОБАВИТЬ БЫ УВЕРЕННОСТИ

Российским болельщикам, конечно, хочется объяснить все проблемы тем, что в команде делают ставку на другого пилота. Вот если бы речь шла о борьбе за место в очковой зоне, тогда можно было бы что-то говорить на тему фаворитизма. А ведь команде без разницы, кто из пилотов окажется выше в борьбе за 14-е место. Самое главное, Сироткин в каждой из проведенных гонок прибавлял. Но очевидно, что пока он едет слишком аккуратно и вежливо, стараясь прежде всего избежать аварий и минимизировать риск.

По большому счету, для Сироткина гонки в Бахрейне и Китае стали «боевыми» тестами. В «Уильямсе» не раз отмечали его отличную обратную связь с боксами, так почему не предположить, что в команде решили максимально использовать этот его плюс, чтобы понять, почему у машины нет скорости. Любая команда в «Формуле-1» борется с соперниками за более высокое место в Кубке конструкторов, а не занимается исключительно «сливом» одного пилота ради другого.

Если уж в данный момент не шансов на финиш в десятке, важно собрать как можно больше информации о поведении болида в различных условиях и на разной резине.

ЭТО НЕ «УИЛЬЯМС», А «ВЕДРО»

Даже самые верные болельщики «Уильямс» называют болид 2018 года ведром. Если уж технический директор Падди Лоу радуется, что оба пилота просто финишировали, то что говорить о фанатах?

В истории команды были провальные 2011-й и 2013-й годы, когда в Кубке конструкторов по итогам сезона значилось всего по 5 (!) очков. Но именно сейчас кризис кажется наиболее глубоким. Впрочем, «Уильямс» к этому шел. И силовая установка «Мерседес» больше не спасает — даже по скорости на прямых машина уступает почти всем.

С 2014 года, когда все команды перешли на новые двигатели, результаты «Уильямс» постоянно снижались: 320 очков и третье место в Кубке конструкторов, 257 и третье место, 138 очков и пятое место, 83 очка и пятое место. С 2014 года концепция болида «Уильямс» не менялась.

Машина 2018 года, разработкой которой занимались главный конструктор Эд Вуд, глава отдела аэродинамики Дирк де Бир и технический директор Падди Лоу, не имеет с предыдущей концепцией почти ничего общего. И пока очень сильный технический штат «Уильямс» не может заставить аэродинамику нового болида работать. Помог бы в такой ситуации опытный пилот, каким был Фелипе Масса? Ответ на этот вопрос из области гаданий.