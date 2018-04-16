Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Росберг: На месте Риккардо я бы перешёл в «Феррари»
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг посоветовал Даниэлю Риккардо задуматься о переходе в «Феррари».
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг посоветовал Даниэлю Риккардо задуматься о переходе в «Феррари».
«Если говорить о том, кто лучше всех обгоняет в современной Фомуле-1, то это Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.