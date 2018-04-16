Росберг: На месте Риккардо я бы перешёл в «Феррари»

«Если говорить о том, кто лучше всех обгоняет в современной Фомуле-1, то это Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен. Гран-при Китая только подтвердил это. Но Макс не всегда чист в этих атаках, а Риккардо — однозначно номер один. Он умеет проводить просто безумные манёвры. Что бы я сделал на месте Риккардо? Перешёл бы в “Феррари” — он может побить Феттеля, а у итальянцев самая сильная машина этого года», — приводит слова Росберга Motorsport.