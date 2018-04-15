Ферстаппен признал вину в столкновении с Феттелем на Гран-при Китая

Инцидент произошел на 43-м круге гонки, которая состоялась в воскресенье на трассе в Шанхае. Ферстаппен на свежих шинах попытался обогнать Феттеля на входе в поворот по внутреннему радиусу, но в результате столкновения обе машины развернуло. Ферстаппен получил 10-секундный штраф и занял пятое место, лидер чемпионата Феттель финишировал восьмым.

«Я видел, что на его болиде шины были сильно изношены. Я попытался поздно затормозить в повороте, заблокировал задние колеса и несильно ударил его. Конечно, это моя вина. После гонки легко говорить, что я должен был пропустить его, но, к сожалению, произошло то, что произошло», — сказал Ферстаппен, которого цитирует ESPN.