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14:13 (мск), источник: Р-Спорт

Ферстаппен признал вину в столкновении с Феттелем на Гран-при Китая

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал свою вину в столкновении с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем в ходе гонки Гран-при Китая «Формулы-1».

Источник: AFP 2018

Инцидент произошел на 43-м круге гонки, которая состоялась в воскресенье на трассе в Шанхае. Ферстаппен на свежих шинах попытался обогнать Феттеля на входе в поворот по внутреннему радиусу, но в результате столкновения обе машины развернуло. Ферстаппен получил 10-секундный штраф и занял пятое место, лидер чемпионата Феттель финишировал восьмым.

«Я видел, что на его болиде шины были сильно изношены. Я попытался поздно затормозить в повороте, заблокировал задние колеса и несильно ударил его. Конечно, это моя вина. После гонки легко говорить, что я должен был пропустить его, но, к сожалению, произошло то, что произошло», — сказал Ферстаппен, которого цитирует ESPN.

Следующий этап чемпионата пройдет 27—29 апреля в Баку.

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