Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае, Сироткин — 15-й
Пока Ферстаппен таранит Феттеля, Риккардо блестяще обгоняет и выигрывает гонку!
Пока Ферстаппен таранит Феттеля, Риккардо блестяще обгоняет и выигрывает гонку!
Феттель отрывается на «софте»
На старте Себастьян Феттель первым делом рванул вправо, чтобы блокировать Райкконена и Хэмилтона. Валттери Боттас отлично среагировал на сигнал светофора и по «своей линии» вышел на второе место — пройти Себа финну скорости не хватило, но Райкконен с Хэмилтоном остались позади. Тем временем Льюис Хэмилтон побороться с лидерами не смог и даже потерял одну позицию — мимо промчался Макс Ферстаппен. На втором круге голландец опередил Кими Райкконена и вышел уже на третье место.
Первыми позади лидеров расположились Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс. Серхио Перес, разделивший на стартовой решётке гонщиков «Рено», на старте провалился на 14-е место. Теперь позади французских машин шли «Хаасы», Фернандо Алонсо поднялся на 11-ю строчку, а Лэнс Стролл выбился с 18-й позиции на старте на 12-ю. Сергей Сироткин остался на 16-м месте — россиянин пропустил напарника, зато опередил Брендона Хартли, которому старт на «ультрасофте» ничем не помог.
За пять кругов гонки Феттель оторвался от Боттаса на две с половиной секунды, Ферстаппен на «ультрасофте» — на третьем месте, в трёх с небольшим секундах. Райкконен, который как и Феттель с «Мерседесами» стартовал на «софте», голландца не прессинговал, отстав на полторы секунды. Хэмилтон расположился пятым, ещё в полутора секундах позади.
Пит-стопы: Боттас выходит в лидеры
Первые плановые
Кругом спустя двойной
«Феррари» отреагировала в конце 20-го круга — в боксы отправился Себастьян Феттель. Но всего один круг задержки — и лидер «Скудерии» выехал с
Взбесившиеся «бычки»
В Бахрейне «Гонщиком дня» болельщики выбрали Пьера Гасли — четвёртое место молодого дебютанта за рулём не хватавшей звёзд с неба машины стало главной сенсацией гонки. Но в Китае «Торо Россо» сделала шаг назад, а гонщикам вновь пришлось бороться в конце пелотона.
После 30 кругов гонки в Китае Брендон Хартли и Пьер Гасли занимали 16-е и 17-е места без всяких шансов набрать очки. Однако команде важно провести максимальное время на трассе и собрать информацию о поведении машины. Но даже этого пилотам не удалось — Гасли на свежих шинах подъехал к напарнику и «нырнул» на внутреннюю траекторию, но Хартли либо не видел напарника, либо не ожидал атаки и «захлопнул калитку». В итоге две «Торо Россо» столкнулись, усыпав трассу обломками. Чтобы очистить трассу, судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности.
Воспользовавшись паузой, «Ред Булл» провёл своим гонщикам вторые
Атака на «софте»
Перед рестартом многие гонщики жаловались на остывшие шины, и лучше всего в таких условиях чувствовал себя свежий «софт» на машинах «Ред Булл». Хотя и тем потребовалось некоторое время, чтобы прогреть резину. Тем не менее на 38-м круге Даниэль Риккардо «раскачал» оборону Кими Райкконена и вышел на пятое место. Ферстаппен, тем временем, вцепился в Льюиса Хэмилтона, но в борьбе с британцем Макс срезал один из поворотов и отдал позицию напарнику — теперь действующего чемпиона мира прессинговал Риккардо. Дэну хватило одного круга, чтобы обогнать Льюиса и выйти на третье место. Вскоре, впрочем, «Мерседес» опередил и Ферстаппен, отправивший Хэмилтона на пятое место.
Впереди Риккардо уже проходил Феттеля в борьбе за второе место — «Ред Булл» попал в слипстрим позади «Феррари» и ещё до торможения оказался впереди. Ферстаппен попытался повторить успех напарника, но вместо этого врезался в Феттеля. Макс в последний момент «нырнул» внутрь, но Себ защищался — и в итоге оба потеряли шансы на победу, а голландец вдобавок получил 10-секундный штраф.
Победу же разыгрывали Риккардо и Боттас. Дэн заранее начал атаку и на торможении поравнялся с соперником — финн видел «Ред Булл» в зеркалах и уже ничего не помог поделать. Под финиш Риккардо создал себе вполне комфортный отрыв в несколько секунд и одержал уже шестую в своей карьере победу. Боттас под прессингом Райкконена удержал второе место. Четвёртым гонку закончил Макс Ферстаппен, но
Лучшим среди остальных на шестой строчке стал Нико Хюлькенберг. На седьмой позиции финишировал Фернандо Алонсо, под самый финиш в контактной борьбе подвинувший Себастьяна Феттеля на восьмое место, а замкнули топ-10 Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен. Сергей Сироткин финишировал на 15-м месте.
В общем зачёте
Четвёртый этап сезона —