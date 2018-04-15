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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае, Сироткин — 15-й

Пока Ферстаппен таранит Феттеля, Риккардо блестяще обгоняет и выигрывает гонку!

Источник: Reuters

Феттель отрывается на «софте»

На старте Себастьян Феттель первым делом рванул вправо, чтобы блокировать Райкконена и Хэмилтона. Валттери Боттас отлично среагировал на сигнал светофора и по «своей линии» вышел на второе место — пройти Себа финну скорости не хватило, но Райкконен с Хэмилтоном остались позади. Тем временем Льюис Хэмилтон побороться с лидерами не смог и даже потерял одну позицию — мимо промчался Макс Ферстаппен. На втором круге голландец опередил Кими Райкконена и вышел уже на третье место.

Первыми позади лидеров расположились Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс. Серхио Перес, разделивший на стартовой решётке гонщиков «Рено», на старте провалился на 14-е место. Теперь позади французских машин шли «Хаасы», Фернандо Алонсо поднялся на 11-ю строчку, а Лэнс Стролл выбился с 18-й позиции на старте на 12-ю. Сергей Сироткин остался на 16-м месте — россиянин пропустил напарника, зато опередил Брендона Хартли, которому старт на «ультрасофте» ничем не помог.
За пять кругов гонки Феттель оторвался от Боттаса на две с половиной секунды, Ферстаппен на «ультрасофте» — на третьем месте, в трёх с небольшим секундах. Райкконен, который как и Феттель с «Мерседесами» стартовал на «софте», голландца не прессинговал, отстав на полторы секунды. Хэмилтон расположился пятым, ещё в полутора секундах позади.

Пит-стопы: Боттас выходит в лидеры

Первые плановые пит-стопы начались после 12-го круга — в боксы поехали середняки, пробившиеся в финал квалификации и стартовавшие на «ультрасофте». Первыми стали Сайнс и Хюлькенберг — с седьмого и восьмого мест гонщики «Рено» провалились в середине второй десятки. Грожан на пит-лейн отправился в конце 16-го круга — на трассу «Хаас» вернулся 17-м, в десяти секундах позади ближайшей машины «Рено».
Кругом спустя двойной пит-стоп провёл «Ред Булл» — на трассе Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо разделяли семь секунд, и для бригады механиков, подготовившей сразу два свежих комплекта резины, этого оказалось достаточно. Макс с Дэном перешли на «медиум», а кругом спустя тот же состав получил Льюис Хэмилтон. Несмотря на то, что «Серебряные стрелы» стартовали на более жёсткой резине, к 20-му кругу в «медиум» «переобулись» оба «Мерседеса».

«Феррари» отреагировала в конце 20-го круга — в боксы отправился Себастьян Феттель. Но всего один круг задержки — и лидер «Скудерии» выехал с пит-лейна параллельно Валттери Боттасу, а уже в первом повороте финн умчался вперёд. Кими Райкконен, тем временем, оставался на трассе. На изношенном «софте» Кими проигрывал Боттасу и Феттелю по полторы-две секунды с круга. К 26-му кругу Райкконена догнал Боттас, но дольше одного круга Кими «возить» соотечественника не смог. Боттас официально возглавил гонку, Феттель вышел на второе место, а уже после этого Райкконен поехал за свежими шинами — на трассу Кими вернулся лишь шестым.

Взбесившиеся «бычки»

В Бахрейне «Гонщиком дня» болельщики выбрали Пьера Гасли — четвёртое место молодого дебютанта за рулём не хватавшей звёзд с неба машины стало главной сенсацией гонки. Но в Китае «Торо Россо» сделала шаг назад, а гонщикам вновь пришлось бороться в конце пелотона.

После 30 кругов гонки в Китае Брендон Хартли и Пьер Гасли занимали 16-е и 17-е места без всяких шансов набрать очки. Однако команде важно провести максимальное время на трассе и собрать информацию о поведении машины. Но даже этого пилотам не удалось — Гасли на свежих шинах подъехал к напарнику и «нырнул» на внутреннюю траекторию, но Хартли либо не видел напарника, либо не ожидал атаки и «захлопнул калитку». В итоге две «Торо Россо» столкнулись, усыпав трассу обломками. Чтобы очистить трассу, судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности.

Воспользовавшись паузой, «Ред Булл» провёл своим гонщикам вторые пит-стопы — Ферстаппен и Риккардо перешлии на «софт». На этом гонщики почти не потеряли позиций. Боттас и Феттель по-прежнему занимали первое и второе места, на третью строчку теперь вышел Хэмилтон. Ферстаппену свежий комплект резины обошёлся одной позицией — перед рестартом голландец оказался четвёртым. Риккардо занял шестое место — позади Кими Райкконена.

Атака на «софте»

Перед рестартом многие гонщики жаловались на остывшие шины, и лучше всего в таких условиях чувствовал себя свежий «софт» на машинах «Ред Булл». Хотя и тем потребовалось некоторое время, чтобы прогреть резину. Тем не менее на 38-м круге Даниэль Риккардо «раскачал» оборону Кими Райкконена и вышел на пятое место. Ферстаппен, тем временем, вцепился в Льюиса Хэмилтона, но в борьбе с британцем Макс срезал один из поворотов и отдал позицию напарнику — теперь действующего чемпиона мира прессинговал Риккардо. Дэну хватило одного круга, чтобы обогнать Льюиса и выйти на третье место. Вскоре, впрочем, «Мерседес» опередил и Ферстаппен, отправивший Хэмилтона на пятое место.
Впереди Риккардо уже проходил Феттеля в борьбе за второе место — «Ред Булл» попал в слипстрим позади «Феррари» и ещё до торможения оказался впереди. Ферстаппен попытался повторить успех напарника, но вместо этого врезался в Феттеля. Макс в последний момент «нырнул» внутрь, но Себ защищался — и в итоге оба потеряли шансы на победу, а голландец вдобавок получил 10-секундный штраф.

Победу же разыгрывали Риккардо и Боттас. Дэн заранее начал атаку и на торможении поравнялся с соперником — финн видел «Ред Булл» в зеркалах и уже ничего не помог поделать. Под финиш Риккардо создал себе вполне комфортный отрыв в несколько секунд и одержал уже шестую в своей карьере победу. Боттас под прессингом Райкконена удержал второе место. Четвёртым гонку закончил Макс Ферстаппен, но из-за добавленных 10 секунд голландец отправляется на пятую строчку, а четвёртое место переходит к Хэмилтону.

Лучшим среди остальных на шестой строчке стал Нико Хюлькенберг. На седьмой позиции финишировал Фернандо Алонсо, под самый финиш в контактной борьбе подвинувший Себастьяна Феттеля на восьмое место, а замкнули топ-10 Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен. Сергей Сироткин финишировал на 15-м месте.
В общем зачёте по-прежнему лидирует Себастьян Феттель, но его отрыв от Льюиса Хэмилтона сократился до девяти очков. Третьим идёт Валттери Боттас (он 14 очков уступает лидеру), а на четвёртую позицию поднялся Даниэль Риккардо. Кими Райкконен — пятый. Зато в Кубке конструкторов «Мерседес» опередил «Феррари» — 85:84, а «Ред Булл» за счёт победы отбирает у «Макларена» третье место.

Четвёртый этап сезона — Гран-при Азербайджана — состоится в Баку 29 апреля.

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