Хэмилтон: По каким-то причинам болид «Феррари» работает везде и это странно

Относительно выступлений «Феррари» могу сказать, что по каким-то причинам их болид работает везде и это странно. Мы ожидали, что они будут хороши в Бахрейне, но они превзошли даже эти ожидания. Теперь мы приехали в Китай, где более прохладная погода, но мы снова видим их силу. Как долго это будет продолжаться? Я не знаю и ничего не могу с этим поделать. Всё, что я могу — работать максимально хорошо. Весь уик-энд я соблюдаю дисциплину и делаю максимум в работе с настройками. Для меня было шоком, что в третьей практике болид вёл себя совершенно иначе, ведь я не вносил никаких изменений в настройки, — цитирует британца Racefans.