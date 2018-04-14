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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: По каким-то причинам болид «Феррари» работает везде и это странно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от выступлений «Феррари» на старте сезона, отметив, что болид Скудерии одинаково хорош на разных трассах и в разных условиях.

Источник: AFP 2018

«Уверен, что завтра по итогам гонки останусь там же, где и буду стартовать. Продвинуться вперёд будет тяжело. Пилоты «Феррари» и Валттери Боттас очень хороши на длинных сериях. В Шанхае для обгонов скорость не самый важный фактор, возможности предоставит старт.

Что касается стратегии, то несмотря на появление ещё одного более мягкого состава, резина по-прежнему жёсткая. Тот факт, что на такой агрессивной трассе как в Бахрейне мы провели лишь один пит-стоп, подтверждает этот факт.

Относительно выступлений «Феррари» могу сказать, что по каким-то причинам их болид работает везде и это странно. Мы ожидали, что они будут хороши в Бахрейне, но они превзошли даже эти ожидания. Теперь мы приехали в Китай, где более прохладная погода, но мы снова видим их силу. Как долго это будет продолжаться? Я не знаю и ничего не могу с этим поделать. Всё, что я могу — работать максимально хорошо. Весь уик-энд я соблюдаю дисциплину и делаю максимум в работе с настройками. Для меня было шоком, что в третьей практике болид вёл себя совершенно иначе, ведь я не вносил никаких изменений в настройки, — цитирует британца Racefans.

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