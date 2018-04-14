Президент «Феррари»: Мы уйдем из «Формулы-1», если она превратится из спорта в цирк

— Если «Формула-1» превратится из спорта в спектакль, если мы начнем двигаться в сторону гонок NASCAR, то «Феррари» уйдет. Это произойдет, если появятся какие-то предложения, которые исказят «Формулу-1».

Но мы работаем с Liberty Media над поиском приемлемых решений. Десять дней назад Liberty сделала свое предложение, однако мы сначала хотим узнать все подробности, а затем уже сделаем выбор в пользу интересов «Феррари». Мы можем присмотреться и к другим решениям — и это не угроза, — но это не значит, что мы перестанем тратить.