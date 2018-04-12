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22:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уильямс» поддержал Сироткина и в Шанхае ждет прогресса

Каким будет «Гран-при Китая» — третий этап чемпионата мира.

Источник: AFP 2018

Главной неожиданностью двух прошедших этапов «Формулы-1» — в Австралии и Бахрейне — стало провальное выступление «Уильямс». Выступающий именно за эту команду россиянин Сергей Сироткин, дебют которого в «королевских гонках» получился хуже некуда, выразил надежду, что в Шанхае результаты могут быть лучше.

ПОСАДИВ В КОКПИТ КУБИЦУ, НАВРЕДИМ СИРОТКИНУ

Руководству «Уильямс» сейчас приходится отвечать на многочисленные вопросы. В условиях, когда не получается ничего, сложно дать адекватные ответы. Не говорить совсем ничего в «Формуле-1» нельзя, рассказывать всю правду — тоже. Клэр Уильямс и Падди Лоу приходится сложно, но они делают главное: берут удары на себя, стараясь отвести критику от Сироткина и Лэнса Стролла.

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— И что вы предлагаете? Давать резервному пилоту Роберту Кубице больше времени в пятничных тренировках? Если мы так сделаем, то украдем это время у Сироткина, а для Сергея важен каждый километр. Не нужно впадать в панику. В данной ситуации подавленное настроение — не лучший вариант, — подчеркнул Лоу.

Он добавил, что в «Уильямсе» ведется напряженная работа по выявлению причин, которые мешают показывать более высокие результаты. И сказал, что основные проблемы в трех областях, но отказался называть, в каких именно. Не стала раскрывать информацию и Уильямс, заявив, что команда предпочитает работать, а не ворошить грязное белье.

Естественно, ничего не говорят и пилоты. Правда, Стролл уже начинает выражать недовольство, а вот Сироткин пытается во всем искать позитив.

— Легко говорить, когда все получается. Но мы стараемся исправить ситуацию. Что я могу сделать — пилотировать максимально быстро и давать команде информацию — я делаю. Уверен, мы пройдем через все сложности вместе с командой и будем наслаждаться успехами, — выразил надежду российский пилот.

ИДЕАЛЬНАЯ ТРАССА ДЛЯ «МЕРСЕДЕСОВ»

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В борьбе за лидерство свои разборки. В «Мерседесе» мечтают о том, чтобы взять реванш у «Феррари». Трасса в Шанхае — идеальное место для этого. «Гран-при Китая» проводится с 2004 года и в 14 предыдущих гонках восемь раз побеждали пилоты либо «Мерседеса», либо команды с двигателем «Мерседес».

Чаще всех это делал Льюис Хэмилтон. Трижды он побеждал в составе нынешней команды, дважды — в составе «Макларена». Был он близок к победе и в своей дебютной гонке в Китае в 2007-м, стартовав с поула. Но в команде поздно позвали Хэмилтона в боксы, шины стерлись, и при въезде на пит-лейн британец застрял в гравии. Первый сход в карьере стоил ему чемпионского титула.

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф подчеркнул, что в нынешнем сезоне соперники не прощают даже малейших ошибок.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОБЕДА ШУМАХЕРА

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Возможно, две победы «Феррари» в Австралии и в Бахрейне отчасти можно объяснить стечением обстоятельств. Но если итальянская команда выиграет и в Шанхае, то докажет свою состоятельность в самых разных условиях и на трассах с совершенно непохожими характеристиками.

«Феррари» выигрывала в Китае четыре раза. В дебютном «Гран-при» в 2004-м первым стал Рубенс Баррикелло, а в 2006-м свою единственную победу в Шанхае одержал Михаэль Шумахер. Тогда вряд ли можно было предположить, что именно та гонка станет для Красного Барона последней победной в карьере.

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Нынешний лидер «Феррари» четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель выигрывал в Китае один раз — в 2009-м, когда выступал за «Ред Булл», а напарник немца Кими Райкконен победил в 2007-м. Из действующих пилотов кроме Хэмилтона, Феттеля и Райкконена первым на «Гран-при Китая» был еще Фернандо Алонсо.

Пилот «Макларена» рассчитывает, что в Шанхае его команда будет выглядеть сильнее, чем в Австралии и Бахрейне, особенно в квалификации. Впрочем, на то же самое рассчитывают абсолютно все.

В Китае, кстати, у пилотов будет довольно необычный выбор резины — «медиум», «софт» и «ультрасофт» (вместо «суперсофта»). С учетом того, что «ультрасофт» очень мягкий, а либо «медиум», либо «софт» обязательны к использованию в гонке, стратегия у команд может быть совершенно разной. Тем интереснее.

РАСПИСАНИЕ «ГРАН-ПРИ КИТАЯ»

Пятница, 13 апреля
05:00 — первая тренировка
09:00 — вторая тренировка.

Суббота, 14 апреля
06:00 — третья тренировка
09:00 — квалификация.

Воскресенье, 15 апреля
09:10 — гонка.

Международный автодром Шанхая
Кругов 56
Длина круга 5,451
Гоночная дистанция 305,066 км.

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