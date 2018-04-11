Тото Вольфф: «Мерседес» присматривается к Окону и Сайнсу-младшему

«Мы хотим, чтобы Хэмилтон оставался с нами до 2030 года. Но в Формуле-1 возможно все, и вряд ли вы найдете пилота, который не желал бы стать чемпионом с «Феррари». Но сейчас Льюис является частью «Мерседеса» — надеюсь, так и будет минимум до 2020 года.



Мое маленькое сокровище — Эстебан Окон, которого я давно знаю и прекрасно вижу его прогресс год от года. Отличный пилот и Карлос Сайнс-младший, и если он хорошо покажет себя против Нико Хюлькенберга, то им будут интересоваться все команды. Мы хотели видеть Карлоса в «Мерседесе», и я даже встречался с Сайнсом-старшим, мы поддерживаем отличные отношения, но они в программе «Ред Булл», — сказал Вольфф Mundo Deportivo.