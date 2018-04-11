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19:59 (мск), источник: Prosports.kz

Тото Вольфф: «Мерседес» присматривается к Окону и Сайнсу-младшему

Исполнительный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что коллектив рассматривает Эстебана Окона и Карлоса Сайнса-младшего в роли будущих пилотов, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим, чтобы Хэмилтон оставался с нами до 2030 года. Но в Формуле-1 возможно все, и вряд ли вы найдете пилота, который не желал бы стать чемпионом с «Феррари». Но сейчас Льюис является частью «Мерседеса» — надеюсь, так и будет минимум до 2020 года.

Мое маленькое сокровище — Эстебан Окон, которого я давно знаю и прекрасно вижу его прогресс год от года. Отличный пилот и Карлос Сайнс-младший, и если он хорошо покажет себя против Нико Хюлькенберга, то им будут интересоваться все команды. Мы хотели видеть Карлоса в «Мерседесе», и я даже встречался с Сайнсом-старшим, мы поддерживаем отличные отношения, но они в программе «Ред Булл», — сказал Вольфф Mundo Deportivo.

Добавим, что в ближайшее время Хэмилтон продлит контракт с командой на три года, за что получит 150 миллионов евро. Соглашение с Валттери Боттасом истекает в конце этого года.

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