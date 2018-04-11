Тото Вольфф: «Мерседес» присматривается к Окону и Сайнсу-младшему
Исполнительный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что коллектив рассматривает Эстебана Окона и Карлоса
Исполнительный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что коллектив рассматривает Эстебана Окона и Карлоса
«Мы хотим, чтобы Хэмилтон оставался с нами до 2030 года. Но в Формуле-1 возможно все, и вряд ли вы найдете пилота, который не желал бы стать чемпионом с «Феррари». Но сейчас Льюис является частью «Мерседеса» — надеюсь, так и будет минимум до 2020 года.
Мое маленькое сокровище — Эстебан Окон, которого я давно знаю и прекрасно вижу его прогресс год от года. Отличный пилот и Карлос
Добавим, что в ближайшее время Хэмилтон продлит контракт с командой на три года, за что получит 150 миллионов евро. Соглашение с Валттери Боттасом истекает в конце этого года.