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20:02 (мск), источник: Советский спорт

Залечь на дно в «Уильямсе». Что испортило дебют Сергею Сироткину?

В двух первых гонках в «Формуле-1» Сергей Сироткин лишь раз доехал до финиша. И то — на последней позиции. Вот только виноват не россиянин. Увы, дебют нашего третьего пилота в истории чемпионата мира был смазан плохой формой «Уильямса». Да — легендарная команда упала на дно. Во всех смыслах.

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ЧЕГО МЫ ОЖИДАЛИ?

В 2014—2015 годах пилоты «Уильямса» регулярно заезжали на подиум, команда становилась третьей в Кубке конструкторов, а болельщики легендарной «конюшни» мечтали: вот-вот, и вновь получится ввязаться в битву за титул! Конечно, это были обреченные мечты — в современной «Формуле-1» почти все зависит от бюджета и заводской поддержки, частные коллективы — пусть и с богатой историей — на чемпионство тут не замахнутся, а «Уильямс» — именно такой. Славные времена эпохи Айртона Сенны, Алена Проста, Найджела Мэнселла и Дэймона Хилла остались в невозвратном прошлом. А в настоящем из очевидных плюсов — только партнерство с «Мерседесом». И — с рядом оговорок — появление канадского миллиардера Ларри Стролла в роли совладельца команды. По крайней мере, ряд финансовых проблем с его приходом удалось решить.

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В 2016 и 2017 годах «Уильямс» откатился на пятую позицию. «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» остались безусловными лидерами, из всех остальных лучшей внезапно оказалась «Форс Индия». При этом в предыдущем сезоне Фелипе Масса и Лэнс Стролл (да-да — сын Ларри) регулярно набирали очки, юный канадец по ходу сумасшедшей гонки в Баку сумел попасть на подиум (везение — везением, но пригодилось тут и мастерство), а бело-синие болиды периодически удивляли чистой скоростью. Но главное — в Гроув переехал Падди Лоу! Тот сам техдиректор «Мерседеса», под руководством которого в немецкой команде создали машину, выигравшую «в одну калитку» четыре чемпионата подряд. Казалось бы, кто-то, а Лоу точно знает, как вывести болиды «Уильямс» на новый уровень! И в этом сезоне по мнению большинства возможны были только два варианта: в худшем случае команда будет при своих (на том же 5-м месте Кубка конструкторов), в лучшем — существенно подтянется к лидерам.

То есть мы ждали, что Сергей Сироткин будет бороться за очки уже в Австралии.

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ЧТО ВЫШЛО?

Полное крушение всех надежд, шесть букв, вторая — «и». Фиаско. Именно так и можно описать то, что случилось с «Уильямсом» на первых двух «Гран-при».

Простые цифры и факты

Сироткин в Австралии: квалификация — 19-е место, гонка — сход на 5-м круге из-за перегрева тормозов (не повезло — в колесо «прилетел» пакет из-под сэндвича).

Стролл в Австралии: квалификация — 14-е место, гонка — тоже 14-е (предпоследнее из всех финишировавших).

Сироткин в Бахрейне: квалификация — 18-е место, гонка — 17-е.

Стролл в Бахрейне: квалификация — 20-е место, гонка — 16-е.

В сухом остатке на двоих пилотов — лишь один выход во второй сегмент квалификации, финиши в хвосте пелотона (на «Сахире» два «Уильямса» замкнули пелотон) и отсутствие хоть какой-то борьбы за очки. При этом — никаких серьезных технических проблем (случай с Сергеем в Мельбурне — не в счет), ни аварий, ни штрафов от судей. Просто соперники всерьез ускорились, а «Уильямс» — нет.

Хотите факты? Пожалуйста — сравнение времени квалификации в Бахрейне в нынешнем году и в прошлом. «Мерседес» проехал в среднем на 0,645 секунды быстрее. «Ред Булл» — на 1,147. «Феррари» — на 1,289. «Макларен», сменив двигатели «Хонда» на «Рено» — на 1,842! И только «Уильямс» ушел «в минус». При этом, знаете в какой? Болиды из Гроува показали время хуже на 1,340 секунды! Стролл самому себе годичной давности проиграл примерно 0,5. Напомним — ни технических проблем, ни аварий…

Гоночный темп машины — на том же уровне. То есть — на дне.

Бороться даже с «Заубером» Сергей и Лэнс не могут. Не говоря уж о других соперниках из средней группы. Лидеры? Они и вовсе где-то там — за горизонтом.

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В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

— Нам не хватает скорости — и это очевидно, — признался Лоу. — В начале сезона это типично для всех — нет ни одной команды, которая была бы полностью довольна машиной. Все знают, что им надо улучшить. Проблема в том, что нам надо улучшить очень многое. То, что наш болид не самый быстрый, стало понятно уже на зимних тестах. При этом в Барселоне мы были шестыми-седьмыми по скорости. И почему все резко изменилось в Австралии и Бахрейне — нам еще только предстоит понять.

— Со стороны мы выглядим, как идиоты, — сокрушался Сироткин. — Ощущения от уик-энда — тяжелые. Нам не хватало скорости ни в квалификации, ни в гонке. Хотя во всем нужно искать позитив. Я, например, в Бахрейне проехал полную дистанцию и получил бесценный опыт.

В «Формуле-1» есть несколько слагаемых успеха. Два главные — машина и пилот. Машину можно разделить на шасси и двигатель. Так что не так у «Уильямса»?

Возможно, дело в гонщиках? Один — молодой дебютант (Сироткину — 22 года). Второй — еще моложе (Строллу — и вовсе 19 лет!), имеющий за плечами только один сезон в чемпионате. Но в их таланте сомневаться не приходится. И даже если дело в недостатке опыта и мастерства, вы видели скорость машины?

Посади за руль «Уильямса» Феттеля, Хэмилтона, Алонсо — бороться за очки не смогут и они. Даже если поедут на секунду быстрее Сергея и Лэнса.

Мотор? Но здесь же — «Мерседес»! А в Брэкли уверяют, что их клиентам достаются те же силовые установки, что и главной команде.

Выходит, главная проблема в шасси. Так чем же занимался Лоу почти весь прошлый год? Рассчитывал, что болид получится быстрым сам по себе? Не учел, что в Гроуве штат инженеров и производственные мощности вовсе не те, что в «Мерседесе»?

Пока все выглядит именно так.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

«Уильямс» прибавит. Обязательно. Вопрос — когда?

Лоу — слишком талантлив и опытен, чтобы не справиться с такой ситуацией. Пакеты обновлений для машины готовят в спешном темпе — новинки стоит ждать уже в Баку (а может — и в Китае). Стролл и, особенно, Сироткин (с его дипломом инженера) вовсю работают над тем, чтобы предоставить техническому штабу максимум полезной информации по доводке болида. Плюс в качестве пилота по развитию усердно трудится гораздо более заслуженный и опытный Роберт Кубица. С финансами особых проблем нет. А главное — их нет с надежностью болидов. Пусть в первых гонках «Уильямс» не боролся за очки, зато машины преодолели всю дистанцию, что крайне важно в плане сбора информации.

— Во всем нужно искать позитив, — признается Сироткин. — И, как ни странно, я вижу положительные стороны в наших последних гонках. Пусть результат и кажется ужасным, зато мы начинаем понимать, что именно идет не так и что надо исправить. Скорость в первых «Гран-при» стала для нас сюрпризом — неприятным. Но мы строили эту машину. Мы знаем, на что она способна. И, думаю, мы знаем, как сделать так, чтобы продемонстрировать ее потенциал.

Николай Мысин

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